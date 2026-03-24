Ele é mais um jogador que atua no Brasileirão a ser convocado para a Argentina nesta Data Fifa. O atacante Flaco López, também do Palmeiras, apareceu na lista original de Lionel Scaloni.
Giay vai substituir Montiel, lateral do River que está machucado. Novidade na seleção argentina principal, o lateral tem experiência tem experiência na base da Albiceleste.
Agenda da Argentina
Atual campeã do mundo, a Albiceleste fará dois amistosos em La Bombonera, em Buenos Aires. O primeiro jogo será contra a Mauritânia, na sexta-feira (27). Na terça, a Argentina enfrenta a Zâmbia.
Este último jogo seria contra a Guatemala, que fará um amistoso em outro continente. No entanto, a Fifa não permite que uma seleção disputa duas partidas em continentes diferentes dentro da mesma janela de partidas.
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