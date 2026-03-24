Giay é jogador do Palmeiras - Reprodução/Instagram @palmeiras

Giay é jogador do PalmeirasReprodução/Instagram @palmeiras

Publicado 24/03/2026 18:02 | Atualizado 24/03/2026 18:03

O lateral-direito Agustín Giay, do Palmeiras, foi convocado para defender a seleção argentina nos amistosos desta Data Fifa. O perfil da Albiceslete no 'X' fez o anúncio nesta terça-feira (24).

#SelecciónMayor El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos. pic.twitter.com/f1EUyIwWiO — Selección Argentina (@Argentina) March 24, 2026

Ele é mais um jogador que atua no Brasileirão a ser convocado para a Argentina nesta Data Fifa. O atacante Flaco López, também do Palmeiras, apareceu na lista original de Lionel Scaloni.

Giay vai substituir Montiel, lateral do River que está machucado. Novidade na seleção argentina principal, o lateral tem experiência tem experiência na base da Albiceleste.

Agenda da Argentina

Atual campeã do mundo, a Albiceleste fará dois amistosos em La Bombonera, em Buenos Aires. O primeiro jogo será contra a Mauritânia, na sexta-feira (27). Na terça, a Argentina enfrenta a Zâmbia.



Este último jogo seria contra a Guatemala, que fará um amistoso em outro continente. No entanto, a Fifa não permite que uma seleção disputa duas partidas em continentes diferentes dentro da mesma janela de partidas.