Maracanã iniciou manutenção no gramado - Divulgação/Maracanã

Maracanã iniciou manutenção no gramadoDivulgação/Maracanã

Publicado 24/03/2026 16:00

Rio - O Maracanã iniciou nesta terça-feira (24) a manutenção pré-programada do gramado para a sequência da temporada. O objetivo da mudança é manter a qualidade do campo e a boa jogabilidade para a próxima sequência de jogos até a próxima Data Fifa, em junho. O estádio recebeu 18 jogos em 60 dias e sofreu com desgaste no campo, principalmente na grande área do lado da arquibancada norte.

A região possui a menor velocidade de recuperação da grama e, por isso, será necessário implementar novos tapetes vindos direto de uma fazenda localizada em Saquarema. Além disso, estão programados cortes verticais e helicoidais, que proporcionarão limpeza e uniformidade de todo o gramado, seguidos de duas descompactações e um topdressing com sequência de adubações líquidas e granuladas intensivas.

Estas ações vão garantir a recuperação do gramado e um significativo ganho de resistência para a sequência de jogos da temporada. A expectativa é que o Maracanã receba 18 partidas até a próxima Data Fifa, já que Flamengo e Fluminense possuem compromissos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ainda terá um clássico entre a dupla, no próximo dia 12 de abril, pela 11ª rodada.

A gestão Fla-Flu também iniciou, de forma gradativa, a troca das placas de LEDs dos quatro telões do Maracanã. A nova tecnologia proporciona uma definição de imagens seis vezes maior do que a existente atualmente no estádio. A expectativa é de que todas as novas placas já estejam instaladas para o jogo do Fluminense contra o Corinthians, no dia 1º de abril.

