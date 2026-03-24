Fábio vive grande momento - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fábio vive grande momentoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/03/2026 14:22

Rio - Ídolo do Flamengo, Diego Alves, de 40 anos, defendeu que Fábio, que é titular do Fluminense com 45 anos e que vive um grande momento, deveria receber oportunidades na seleção brasileira e disputar a próxima Copa do Mundo.

"Eu jogo contra o Fábio desde 2006, quando estava no Atlético-MG. Ele é um goleiro fora da curva, pelo que faz e pelo que representa. Por merecimento, é claro que ele merecia uma chance. Tem uma história maravilhosa e, pela idade, pelo nível que ainda apresenta, é difícil encontrar goleiros rendendo como ele rende", disse em entrevista à "ESPN".

Apesar disso, Diego Alves reforçou que Carlo Ancelotti é um treinador bastante qualificado e que o Brasil deverá estar muito bem representado no setor.

"A decisão de levar um goleiro é do treinador. Existem vários aspectos que influenciam, e é algo muito particular. Espero que o Brasil esteja bem representado", concluiu.