Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
Musa do Olimpia conta que é seletiva e diz que ainda há homens que 'valem ouro'
Leidy Cardozo tem mais de 347 mil seguidores no Instagram
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