Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 12:35

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo (@leidycardozopy), está solteira. Ao abordar o assunto, a beldade afirmou que não está em um relacionamento, porque não deseja criar expectativas com situações, que não vão ter futuro. A modelo criticou a superficialidade atual.

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"Sou seletiva. Não gosto de perder tempo nem de fazer ninguém perder o seu. Prefiro esperar por alguém que realmente valha a pena do que me contentar com algo superficial", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade é fã de um relacionamento à moda antiga e apesar de alguns exemplos ruins, Leidy acredita que existem bons exemplo.

"Agora tudo é mais rápido, mais frio. Mas ainda existem homens que surpreendem com gestos simples e sinceros... esses sim valem ouro", concluiu.