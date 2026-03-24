Antoine Griezmann assinou com o Orlando City - Divulgação/Orlando City

Antoine Griezmann assinou com o Orlando CityDivulgação/Orlando City

Publicado 24/03/2026 12:09

Estados Unidos - O Orlando City oficializou a contratação de Antoine Griezmann nesta terça-feira (24). O francês vai deixar o Atlético de Madrid ao fim da temporada 2025/26.

Com a permissão clube espanhol, o atacante viajou aos Estados Unidos nesta semana para formalizar o contrato com o Orlando City. O vínculo com o time da Major League Soccer (MLS) vai até a temporada 2027/28, com opção de extensão para 2028/29.

Griezmann chegou ao Atlético de Madrid no meio de 2014 e alcançou marcas históricas. Ele é o maior artilheiro da história do clube, com 211 gols, e o quarto com mais jogos pelo Atleti (488 partidas).

Com a camisa dos Colchoneros, o atacante conquistou uma Supercopa da Espanha, uma Liga Europa e uma Supercopa da Uefa. A lista pode aumentar no dia 18 de abril, quando o Atlético de Madrid enfrenta a Real Sociedad pela final da Copa do Rei. O time também segue vivo na Liga dos Campeões.

O atacante francês também teve passagem pelo Barcelona entre 2019 e 2021.

Mensagem de Griezmann

Por meio das redes sociais, o atacante se manifestou após a oficialização do negócio. Ele se declarou ao Atlético de Madrid e ressaltou que seu presente continua vermelho e branco. Veja a publicação:

Não é fácil por palavras o que sinto, porque este clube é a minha casa e vocês são a minha família. Tem sido uma jornada incrível, repleta de jogos inesquecíveis, gols, alegria e uma paixão que só quem realmente sente o Atleti consegue compreender.



Mas, no momento, deixemos o futuro no futuro: porque eu ainda não vou embora. Tenho meses pela frente com esta camisa, meses para dar tudo de mim no nosso estádio e fora, para levantar a Copa do Rei e sonhar em ir o mais longe possível na Liga dos Campeões.



Ainda temos muitas oportunidades pela frente para sermos felizes. Quero que cada minuto que me resta aqui seja uma homenagem a este escudo. O melhor ainda está por vir. Faremos isso como sempre: juntos.



Meu presente permanece vermelho e branco até o último suspiro desta temporada de 2026. E meu coração será para sempre.