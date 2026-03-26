Paulo Autuori não é mais o técnico do Sporting Cristal. O clube peruano emitiu nota na noite de quarta-feira (25) para anunciar a saída do profissional. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada pelas duas partes.
Autuori estava à frente da equipe peruana desde abril de 2025. Nesta temporada, ele conseguiu levar o time da preliminar até a fase de grupos da Libertadores.
O Sporting Cristal está no Grupo F da Libertadores, junto com Palmeiras, Cerro Porteño (Paraguai) e Junior Barranquilla (Colômbia).
Veja a nota:
O Sporting Cristal e o Professor Paulo Autuori decidiram encerrar seu contrato como treinador principal do clube, período em que comandou a equipe principal de abril de 2025 a março de 2026, marcando seu retorno para casa.
O clube agradece ao Professor Autuori pelo trabalho realizado durante sua passagem pela instituição, bem como por seu profissionalismo, dedicação e qualidade humana.
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