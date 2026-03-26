Em ritmo de preparação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira encara a França nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. O time de Carlo Ancelotti, que vem de um empate contra a Tunísia, enfrentará uma equipe europeia pela primeira vez em dois anos, quando o Brasil, ainda comandado por Dorival Júnior, empatou com a Espanha em 3 a 3.
Onde assistir
O jogo terá transmissão na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e ge tv (streaming).
Como chega o Brasil
Ancelotti terá uma série de desfalques e deve aproveitar esta Data Fifa para testar alguns jogadores estreantes na convocação. O treinador já confirmou que usará o esquema de quatro atletas na frente e vai usar Léo Pereira, do Flamengo, Wesley, da Roma, e Douglas Santos, do Zenit, na linha defensiva.
Sendo assim, a provável escalação da seleção brasileira é: Ederson, Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr e Gabriel Martinelli.
Atual vice-campeã do mundo, a seleção francesa chega comandada por Kylian Mbappé, mas também desfalcada. O técnico Didier Deschamps não terá à disposição Barcola, Koundé, Saliba e Koné. A escalação titular contará com Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo na temporada passada.
Portanto, a França deve ir a campo com: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembélé.
Arbitragem
Árbitro: Guido Gonzales Jr. (Estados Unidos) Auxiliares: Nick Uranga e Cory Richardson (Estados Unidos) VAR: Tim Ford (Estados Unidos)
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