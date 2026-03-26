Kean fez o segundo gol da partida - Alberto Pizzoli / AFP

Kean fez o segundo gol da partidaAlberto Pizzoli / AFP

Publicado 26/03/2026 19:00

Rio - O sonho da Itália em disputar a Copa do Mundo de 2026 segue vivo. A Azzurra venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, nesta quinta-feira (26), em Bérgamo, e avançou à final da repescagem das Eliminatórias da Europa. O volante Tonali e o atacante Moise Kean marcaram os gols da vitória.

Fora das últimas duas Copas do Mundo, a Itália sonha em voltar a disputar a competição. A tetracampeã mundial disputou o Mundial pela última vez na edição de 2014, no Brasil. No jogo decisivo, enfrentará a Bósnia, que venceu País de Gales nos pênaltis.

A Itália confirmou o favoritismo, mas não foi fácil. Em um primeiro tempo de muita tensão, o futebol ficou de lado e as seleções cometeram muitos erros. A Azzurra tomou iniciativa e controlou as ações, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras.

Na etapa final, a seleção italiana conseguiu aliviar a pressão após abrir o placar aos dez minutos. O volante Tonali aproveitou rebote de um cruzamento e pegou de primeira para marcar. A Itália ganhou confiança e empilhou chances até ampliar aos 34, com Moise Kean.

Polônia e Suécia seguem vivas na repescagem

Com gol de Lewandowski, a Polônia venceu a Albânia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (26), e segue viva por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Os albaneses saíram na frente ainda no primeiro tempo com Hoxha, mas Lewandowski e Zielinski garantiram a virada dos poloneses.

Lewandowski não foi o único centroavante que brilhou nesta terça. Artilheiro do Arsenal, Gyökeres anotou um hat-trick e levou a Suécia à final da repescagem das Eliminatórias da Europa. Os suecos venceram a Ucrânia por 3 a 1, em Valencia, na Espanha, e vão enfrentar os ponolesas no jogo decisivo.

Chéquia e Dinamarca também avançam

Chéquia e Dinamarca viveram emoções diferentes, mas avançaram à final da repescagem das Eliminatórias da Europa. Após sofrer 2 a 0, os checos buscaram o empate e venceram a Irlanda nos pênaltis por 4 a 3, nesta quinta-feira (26), em Praga, para seguir na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Já a Dinamarca, por sua vez, teve vida mais fácil. Os dinamarqueses venceram a Macedônia do Norte por 4 a 0, nesta quinta-feira (26), em Copenhague, e deram um novo passo em busca da vaga na Copa. O jogo contra a Chéquia será realizado na terça-feira (31), às 15h45 (de Brasília).