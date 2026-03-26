Casemiro em campo pelo Manchester United - AFP

Casemiro em campo pelo Manchester UnitedAFP

Publicado 26/03/2026 19:00

Inglaterra - De saída do Manchester United, o volante Casemiro, de 34 anos, tem mais uma equipe interessada no seu futebol. De acordo com o "The Athletic", parte esportiva do jornal norte-americano "The New York Times", o Inter Miami, de Lionel Messi, deseja a contratação do brasileiro.

Além da equipe da Florida, outra dos Estados Unidos também deseja a contratação. O Los Angeles Galaxy também procurou Casemiro. Nenhuma proposta, no entanto, foi feita para a avaliação do volante do Manchester United.

Titular de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Casemiro acredita que tem condições de continuar atuando em alto nível no futebol europeu. Com isso, os seus olhos estão voltados para o Velho Continente neste momento.

Outro mercado que tem aberto contato com o volante é o do futebol saudita. O Al Ittihad acompanha de perto a situação. Casemiro já descartou um retorno ao futebol brasileiro. Na Europa, desde 2013, o volante passou por Porto, fez história no Real Madrid, e irá deixar o Manchester United em junho.