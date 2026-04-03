Gilmar dal Pozzo é o nono técnico demitido em nove rodadas de BrasileirãoDivulgação / Chapecoense
Com mais uma queda, Brasileirão mantém média de um técnico demitido por rodada
Na zona de rebaixamento, Chapecoense é mais um clube a anunciar saída de comandante
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