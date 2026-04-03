Éder Militão é zagueiro do Real MadridDivulgação / Real Madrid
“Estou me sentindo ótimo. Estou ansioso para jogar. Estou voltando para um jogo difícil. O Mallorca tem um bom time, pressiona bastante, sabemos o quão difícil será essa partida. Precisamos estar muito concentrados, porque o futebol é feito de detalhes. Precisamos estar não apenas a 100%, mas a 200%”, disse o defensor.
Militão era desfalque na equipe desde dezembro. O defensor sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão, no duelo contra o Celta de Vigo. O zagueiro saiu ainda na primeira etapa para a entrada de Antonio Rüdiger; na ocasião, o clube merengue foi derrotado por 2 a 0.
O retorno de Militão acontece próximo da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A tendência é que o zagueiro, se estiver em plenas condições, integre o grupo comandado pelo italiano. A convocação final será no dia 18 de maio.
Na atual temporada, Militão disputou 16 jogos, com um gol e uma assistência. O Real Madrid ocupa a segunda colocação, com 69 pontos, e na próxima terça-feira (7) enfrentará o Bayern de Munique, em duelo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões.
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