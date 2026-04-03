Ronaldinho Gaúcho confia na seleção brasileiraReprodução / Instagram

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Ronaldinho Gaúcho demonstrou confiança no desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Para o ex-meia, o time comandado por Carlo Ancelotti chega preparado para disputar o título.
O ex-jogador ignora o ciclo conturbado e cheio de problemas em campo e garante que a equipe brasileira tem condições de competir em alto nível com os principais adversários.
"Vejo o Brasil muito bem, com uma equipe forte, com grandes jogadores, desde o goleiro aos atacantes. Todos têm muita qualidade. Vai ser um lindo Mundial, com todas as seleções chegando muito forte", afirmou em entrevista ao jornal argentino 'Olé'.
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Equilíbrio entre as seleções da Copa do Mundo

Ronaldinho, entretanto, optou por não cravar um favorito a conquistar o Mundial: "Todas (seleções) são muito fortes. Vai ser ainda mais lindo".
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Torcida por Messi

O ex-jogador ainda avaliou o atual momento de Lionel Messi e o vê como potencial destaque entre os jogadores.
"Ele continua sendo o melhor do mundo. Espero que chegue forte ao Mundial e faça coisas maravilhosas para todos nós", finalizou.