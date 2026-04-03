Ronaldinho Gaúcho confia na seleção brasileira - Reprodução / Instagram

Ronaldinho Gaúcho confia na seleção brasileiraReprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 21:56

Ronaldinho Gaúcho demonstrou confiança no desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Para o ex-meia, o time comandado por Carlo Ancelotti chega preparado para disputar o título.

O ex-jogador ignora o ciclo conturbado e cheio de problemas em campo e garante que a equipe brasileira tem condições de competir em alto nível com os principais adversários.



"Vejo o Brasil muito bem, com uma equipe forte, com grandes jogadores, desde o goleiro aos atacantes. Todos têm muita qualidade. Vai ser um lindo Mundial, com todas as seleções chegando muito forte", afirmou em entrevista ao jornal argentino 'Olé'.



Equilíbrio entre as seleções da Copa do Mundo



Ronaldinho, entretanto, optou por não cravar um favorito a conquistar o Mundial: "Todas (seleções) são muito fortes. Vai ser ainda mais lindo".



Torcida por Messi



O ex-jogador ainda avaliou o atual momento de Lionel Messi e o vê como potencial destaque entre os jogadores.



"Ele continua sendo o melhor do mundo. Espero que chegue forte ao Mundial e faça coisas maravilhosas para todos nós", finalizou.





