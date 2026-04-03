Ronaldinho Gaúcho confia na seleção brasileiraReprodução / Instagram
Ronaldinho confia na seleção brasileira na Copa do Mundo: 'Equipe forte'
Ex-camisa 10 do Brasil elogia e torce para que Messi faça grande torneio
Equilíbrio entre as seleções da Copa do Mundo
Torcida por Messi
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