Dalia López levou Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis a evento no Paraguai em 2020Divulgação/Policía Nacional de Paraguay
Polícia paraguaia prende empresária suspeita em caso de prisão de Ronaldinho Gaúcho
Ela estava foragida desde 2020, acusada de falsificação de documentos do ex-jogador
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