Cristiano Ronaldo volta a jogar pelo Al-NassrDivulgação

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Cristiano Ronaldo retornou aos gramados em grande estilo nesta sexta-feira (3). O craque português foi o destaque da vitória por 5 a 2 do Al-Nassr sobre o lanterna do Campeonato Saudita, Al-Najma, ao marcar dois gols.
Agora, CR7 contabiliza 967 gols marcados na carreira e fica ainda mais próximo do objetivo de chegar ao milésimo.
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Ele ficou mais de um mês fora da equipe, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida em 28 de fevereiro. E já voltou ao Al-Nassr sendo decisivo.
Quando a partida estava em 2 a 2, o português converteu a cobrança de pênalti para deixar sua equipe à frente no placar, aos 11 minutos do segundo tempo. E ainda fez outro aos 28.
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Além dele, marcaram pelo líder do Campeonato Saudita: Al-Hamdan e Sadio Mané (duas vezes). Pelo Al-Najma um dos gols foi de Felippe Cardoso, ex-Fluminense.