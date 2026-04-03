Cristiano Ronaldo volta a jogar pelo Al-Nassr - Divulgação

Cristiano Ronaldo volta a jogar pelo Al-NassrDivulgação

Publicado 03/04/2026 17:34

Cristiano Ronaldo retornou aos gramados em grande estilo nesta sexta-feira (3). O craque português foi o destaque da vitória por 5 a 2 do Al-Nassr sobre o lanterna do Campeonato Saudita, Al-Najma, ao marcar dois gols.



Agora, CR7 contabiliza 967 gols marcados na carreira e fica ainda mais próximo do objetivo de chegar ao milésimo.



lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida em 28 de fevereiro. E já voltou ao Al-Nassr sendo decisivo.

Ele ficou mais de um mês fora da equipe, devido a uma, sofridaE já voltou ao Al-Nassr sendo decisivo.

Quando a partida estava em 2 a 2, o português converteu a cobrança de pênalti para deixar sua equipe à frente no placar, aos 11 minutos do segundo tempo. E ainda fez outro aos 28.

