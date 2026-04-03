Hugo Leal, Carlos Caiado, Eduardo Cavaliere, Mattheus Montenegro e Ricardo Tenório se reuniram nesta sextaDivulgação/Fluminense
Presidente do Fluminense se reúne com prefeito do Rio por reforma de Laranjeiras
Conversa trata sobre emendas e estratégias para aprovação de projeto de venda de potencial construtivo
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Fluminense tem desafio para dar ritmo de jogo a Gemán Cano
Zubeldía admite que não será fácil colocar três centroavantes numa mesma partida
Cano celebra retorno ao Fluminense após cinco meses: 'Voltar mais forte'
Atacante argentino joga poucos minutos e agora tem forte concorrência no time
Sem Lucho Acosta, Fluminense tem duas opções para o meio de campo
Zubeldía ainda vai definir o substituto do meia argentino contra o Coritiba
Zubeldía enaltece atacantes e vê Fluminense preparado para maratona de jogos
Treinador comemorou os gols de John Kennedy e Castillo, além do retorno de Cano
John Kennedy completa 150 jogos pelo Fluminense e celebra gol em momento especial
Revelado em Xerém, atacante foi o autor do gol do título da Libertadores de 2023
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