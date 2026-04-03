Hugo Leal, Carlos Caiado, Eduardo Cavaliere, Mattheus Montenegro e Ricardo Tenório se reuniram nesta sexta - Divulgação/Fluminense

Hugo Leal, Carlos Caiado, Eduardo Cavaliere, Mattheus Montenegro e Ricardo Tenório se reuniram nesta sextaDivulgação/Fluminense

Publicado 03/04/2026 18:35

aguarda votação na Câmara dos Vereadores.

O presidente do Fluminense , Mattheus Montenegro, reuniu-se nesta sexta-feira (3) com o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere. A pauta do encontro foi o projeto de lei da venda do potencial construtivo da sede de Laranjeiras, apresentado em novembro e que

Participaram do encontro o presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado (PSD), o deputado federal e vice de Relações Institucionais do clube, Hugo Leal, assim como o vice-presidente do Tricolor, Ricardo Tenório.



Segundo o clube, a reunião tratou do "alinhamento conceitual do projeto", que segue em tramitação à espera da aprovação. A ideia é a mesma do que a prefeitura do Rio fez para o Vasco poder arrecadar dinheiro para a reforma do estádio de São Januário.

Detalhes do projeto de reforma de Laranjeiras

É com o valor da venda de uma área de 103 mil metros quadrados de potencial construtivo de Laranjeiras, estimado entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões, que a diretoria pretende reformar sua sede, assim como buscar melhorias no CT Carlos Castilho.



Pelo projeto do Fluminense, estão previstas a revitalização do estádio de Laranjeiras, para tornar-se uma arena multiuso e que possa receber shows. As arquibancadas teriam 6.300 lugares entre setores inferiores e superiores, além da construção de uma tribuna para sócios coberta para cerca de 700 pessoas.



A histórica sede também receberia obras de restauração e modernização. Já para o CT além de concluir obras, uma das ideias é a compra de terrenos vizinhos para a ampliação do número de campos. Atualmente são 3, o que atrapalha os planos de tirar a equipe sub-20 de Xerém para melhorar a integração com os profissionais.

O Fluminense tinha o plano de iniciar as obras em 2026, com término previsto para 2029.