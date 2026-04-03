Germán Cano voltou a jogar pelo Fluminense após cinco meses - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Germán Cano voltou a jogar pelo Fluminense após cinco mesesMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/04/2026 14:31

, o argentino contou com uma combinação perfeita, o que pode ser mais difícil nas próximas partidas e cria um desafio para Luis Zubeldía.

Germán Cano voltou a jogar após cinco meses e comemorou a oportunidade na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Corinthians, na quarta-feira (1º). Mas para ganhar minutos importantes em campoe cria um desafio para Luis Zubeldía.

Afinal, o técnico contou com a vitória tranquila, quando o placar estava 3 a 0, e o adversário com um a menos para poder lançar dois centroavantes. Cano entrou no fim, quando Rodrigo Castilho já estava em campo no lugar de John Kennedy, e o Tricolor teve uma queda de desempenho, sofrendo pressão e um gol.



"Não é fácil colocar três (camisas) 9 durante 90 minutos, mas temos que ir ganhando tempo. Cada estratégia que podemos fazer para ir recuperando jogadores é importante. Quando fizemos o terceiro gol, era fundamental Germán entrar, tirar o peso das costas. Às vezes, 12, 13 minutos equivalem a uma hora de treino", explicou Zubeldía.



De volta de uma lesão, Cano entrará aos poucos, mas o problema é quando. Não será sempre que o Fluminense estará com jogo ganho e vantagem no placar para o argentino jogar com Castilho ou John Kennedy. Ou seja, o técnico terá de muitas vezes decidir qual dos três centroavantes comreçará jogando e qual outro entrará no segundo tempo, sobrando um.



Ainda mais se os outros dois concorrentes do camisa 14 seguirem fazendo gols. John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporada, tendo marcado seis vezes, enquanto Castilho balançou redes nos últimos dois jogos.