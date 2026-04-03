Germán Cano voltou a jogar pelo Fluminense após cinco mesesMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense tem desafio para dar ritmo de jogo a Gemán Cano
Zubeldía admite que não será fácil colocar três centroavantes numa mesma partida
Presidente do Fluminense se reúne com prefeito do Rio por reforma de Laranjeiras
Conversa trata sobre emendas e estratégias para aprovação de projeto de venda de potencial construtivo
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Cano celebra retorno ao Fluminense após cinco meses: 'Voltar mais forte'
Atacante argentino joga poucos minutos e agora tem forte concorrência no time
Sem Lucho Acosta, Fluminense tem duas opções para o meio de campo
Zubeldía ainda vai definir o substituto do meia argentino contra o Coritiba
Zubeldía enaltece atacantes e vê Fluminense preparado para maratona de jogos
Treinador comemorou os gols de John Kennedy e Castillo, além do retorno de Cano
John Kennedy completa 150 jogos pelo Fluminense e celebra gol em momento especial
Revelado em Xerém, atacante foi o autor do gol do título da Libertadores de 2023
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