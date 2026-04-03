Árbitros e auxiliares profissionais passam a usar escudo especial da CBFDivulgação / CBF
Árbitros profissionais da CBF recebem identificação nova para jogos
Grupo passa a usar escudo especial em seus uniformes a partir deste fim de semana
Nova fase da arbitragem
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