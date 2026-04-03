Árbitros e auxiliares profissionais passam a usar escudo especial da CBF - Divulgação / CBF

Árbitros e auxiliares profissionais passam a usar escudo especial da CBFDivulgação / CBF

Publicado 03/04/2026 19:38

A arbitragem brasileira ganhou uma nova identificação dentro de campo. A CBF entregou nesta sexta-feira (3), na Granja Comary, os escudos da categoria Arbitragem PRO a um grupo de 72 árbitros e auxiliares profissionais, que passam a utilizar o distintivo nas partidas a partir deste fim de semana.



Nova fase da arbitragem



A iniciativa marca a entrada oficial no processo de profissionalização da categoria. Os árbitros selecionados fazem parte de um grupo fixo que será acompanhado ao longo da temporada, com avaliações constantes e padronização de critérios, além de receberem salário.



“Um marco, mas não só para o futebol brasileiro, mas também para a vida dos profissionais que estão no quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Isso fortalece o trabalho dos árbitros e de todos que contribuem para o seu crescimento. Estamos buscando o melhor para o futebol brasileiro, com pessoas capacitadas, profissionais de alto nível”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Antes da entrega dos escudos, os profissionais participaram de uma série de atividades desde a última terça-feira (31). A programação incluiu treinos práticos, simulações em campo, vídeo-testes e trabalhos voltados à tomada de decisão.



Esse foi o primeiro de dez encontros previstos ao longo do ano, com acompanhamento direto da Comissão de Arbitragem.





