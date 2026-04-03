Capitão da Seleção, Casemiro trocará de clube ao fim da temporada europeia - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Capitão da Seleção, Casemiro trocará de clube ao fim da temporada europeiaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/04/2026 15:56

entrou diretamente na tentativa de contratar Casemiro para o Al-Nassr. O atacante quer reeditar a parceria com o volante no futebol saudita e tenta convencê-lo a não fechar com o Inter Miami, com qum já Cristiano Ronaldo. O atacante quer reeditar a parceria com o volante no futebol saudita e tenta convencê-lo a não fechar com o Inter Miami, com qum já tem conversas avançadas

Segundo o jornal 'Marca', o português vê Casemiro como peça fundamental para elevar o nível da equipe. Os dois atuaram juntos por anos no Real Madrid e no Manchester United.

Inter Miami em vantagem



A proposta do clube saudita se aproxima dos valores que o brasileiro recebe na Inglaterra. Entretanto, Casemiro prefere o Inter Miami, equipe que conta com Lionel Messi.

O jogador esteve recentemente nos Estados Unidos e conheceu a estrutura do clube, além de se reunir com dirigentes.



O 'Diário As', inclusive, cita que o brasileiro já recusou uma oferta do Al-Nassr. A escolha passa não só pelo projeto esportivo, mas também por questões familiares. Casemiro teria preferência por viver na Flórida, nos Estados Unidos, onde possui uma casa.



Fim do ciclo de Casemiro no United



Aos 34 anos, o volante não renovará com o Manchester United ao fim da temporada, em maio. Desde que chegou ao clube inglês, em 2022, Casemiro soma 155 jogos, com 24 gols e 14 assistências.





