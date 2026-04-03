Capitão da Seleção, Casemiro trocará de clube ao fim da temporada europeiaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Cristiano Ronaldo entrou diretamente na tentativa de contratar Casemiro para o Al-Nassr. O atacante quer reeditar a parceria com o volante no futebol saudita e tenta convencê-lo a não fechar com o Inter Miami, com qum já tem conversas avançadas.
Segundo o jornal 'Marca', o português vê Casemiro como peça fundamental para elevar o nível da equipe. Os dois atuaram juntos por anos no Real Madrid e no Manchester United.
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Inter Miami em vantagem

A proposta do clube saudita se aproxima dos valores que o brasileiro recebe na Inglaterra. Entretanto, Casemiro prefere o Inter Miami, equipe que conta com Lionel Messi.
O jogador esteve recentemente nos Estados Unidos e conheceu a estrutura do clube, além de se reunir com dirigentes.
O 'Diário As', inclusive, cita que o brasileiro já recusou uma oferta do Al-Nassr. A escolha passa não só pelo projeto esportivo, mas também por questões familiares. Casemiro teria preferência por viver na Flórida, nos Estados Unidos, onde possui uma casa.
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Fim do ciclo de Casemiro no United

Aos 34 anos, o volante não renovará com o Manchester United ao fim da temporada, em maio. Desde que chegou ao clube inglês, em 2022, Casemiro soma 155 jogos, com 24 gols e 14 assistências.