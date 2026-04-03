Capitão da Seleção, Casemiro trocará de clube ao fim da temporada europeiaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo tenta convencer Casemiro a jogar na Arábia Saudita
Volante do Manchester United avalia futuro e tem negociações avançadas com Inter Miami
Inter Miami em vantagem
Fim do ciclo de Casemiro no United
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