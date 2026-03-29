Casemiro está de saída do Manchester United - Oli Scarff / AFP

Casemiro está de saída do Manchester UnitedOli Scarff / AFP

Publicado 29/03/2026 10:23

Estados Unidos - O futuro de Casemiro deve ser mesmo a Major League Soccer (MLS). Com o contrato no Manchester United prestes a vencer no fim de junho, o volante de 34 anos recusou a proposta de renovação dos ingleses e está inclinado a assinar com o Inter Miami. Segundo o jornal espanhol "As", a negociação avançou nos últimos dias e está perto de ser concretizada.

Embora tenha em mãos uma oferta financeira superior do Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde reencontraria Cristiano Ronaldo, o brasileiro prioriza o projeto na Flórida. Recentemente, o atleta adquiriu uma residência em Miami, reforçando os indícios da mudança.



No clube americano, Casemiro chegaria com o status de substituto ideal para Sergio Busquets. O trunfo da negociação é a oportunidade de atuar ao lado de Lionel Messi em um momento de expansão da franquia, que inaugura seu novo estádio na próxima semana.



Até o momento, o volante soma pelo Manchester United um legado de 155 jogos, 24 gols e 13 assistências, além das conquistas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

