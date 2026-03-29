Rio - A CBF divulgou neste domingo (29) a tabela detalhada das rodadas 11 a 17 do Brasileirão. Os jogos serão realizados entre os dias 11 de abril e 25 de maio. Fluminense e Flamengo se enfrentam no dia 11, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada.
No período detalhado pela CBF, ainda há um clássico entre Flamengo e Vasco, previsto para o dia 3 de maio, num domingo, às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada. Falta apenas uma rodada a ser detalhada antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026, prevista para a 18ª rodada.

Veja a tabela detalhada do Brasileirão:

11ª rodada
11/04 - 16h30 - Remo x Vasco (Mangueirão)
11/04 - 18h30 - Fluminense x Flamengo (Maracanã)
12/04 - 16h - Botafogo x Coritiba (Nilton Santos)
12ª rodada
18/04 - 18h30 - Vasco x São Paulo (São Januário)
18/04 - 18h30 - Chapecoense x Botafogo (Arena Condá)
19/04 - 16h - Santos x Fluminense (Vila Belmiro)
19/04 - 19h30 - Flamengo x Bahia (Maracanã)
13ª rodada
25/04 - 18h30 - Botafogo x Internacional (Mané Garrincha)
26/04 - 16h - Corinthians x Vasco (Neo Química Arena)
26/04 - 20h30 - Fluminense x Chapecoense (Maracanã)
26/04 - 20h30 - Atlético-MG x Flamengo (Arena MRV)
14ª rodada
02/05 - 16h - Botafogo x Remo (Nilton Santos)
03/05 - 16h - Flamengo x Vasco (Maracanã)
03/05 - 18h30 - Internacional x Fluminense (Beira-Rio)
15ª rodada
09/05 - 18h - Fluminense x Vitória (Maracanã)
10/05 - 16h - Atlético-MG x Botafogo (Arena MRV)
10/05 - 19h30 - Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio)
10/05 - 20h30 - Vasco x Athletico (São Januário)
16ª rodada
16/05 - 18h30 - Internacional x Vasco (Beira-Rio)
16/05 - 20h30 - Fluminense x São Paulo (Maracanã)
17/05 - 16h - Botafogo x Corinthians (Nilton Santos)
17/05 - 19h30 - Athletico x Flamengo (Arena da Baixada)
17ª rodada
23/05 - 17h - São Paulo x Botafogo (Morumbis)
23/05 - 19h - Mirassol x Fluminense (Maião)
23/05 - 21h - Flamengo x Palmeiras (Maracanã)
24/05 - 20h30 - Vasco x Bragantino (São Januário)