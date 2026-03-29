Enzo Alves é filho de Marcelo, ídolo do Fluminense e Real MadridDivulgação/Real Madrid
Filho de Marcelo marca três gols em goleada do Real Madrid na base
Enzo Alves fez hat-trick em apenas 35 minutos
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