Enzo Alves é filho de Marcelo, ídolo do Fluminense e Real Madrid - Divulgação/Real Madrid

Enzo Alves é filho de Marcelo, ídolo do Fluminense e Real MadridDivulgação/Real Madrid

Publicado 29/03/2026 19:30 | Atualizado 29/03/2026 19:34

Rio - O atacante Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo, brilhou na goleada do Real Madrid na base. O jovem, de 16 anos, marcou três gols em apenas 35 minutos e foi o grande destaque da vitória merengue por 9 a 1, sobre o Diocesano.

O primeiro gol aos dez minutos após receber passe na área e empurrar para o gol. No segundo gol, Enzo Alves mostrou oportunismo de centroavante e aproveitou rebote dentro da área para marcar. Já o terceiro aconteceu aos 44 minutos.

Enzo Alves entrou na base do Real Madrid em 2017, quando Marcelo ainda jogava no clube. Mesmo após o fim do vínculo do ex-lateral com o clube, o jovem permaneceu na base. Ele também integra as seleções de base da Espanha.

Em dezembro do ano passado, Enzo Alves foi relacionado para jogar pelo Real Madrid Castilla, que disputa a terceira divisão do futebol espanhol. Na época, o treinador era Arbeloa, atual técnico do profissional. Em janeiro deste ano, assinou o primeiro contrato profissional com o Real Madrid.

Marcelo é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. Contratado em 2007, o ex-lateral vestiu a camisa merengue até julho de 2022, quando encerrou seu último vínculo. Ele chegou a se tornar o jogador com mais títulos da história do clube, com 24. Ao todo, foram 546 jogos, 38 gols e 104 assistências.

Após encerrar a trajetória no Real Madrid, Marcelo atuou pelo Olympiacos, da Grécia, por seis meses, antes de retornar para o Fluminense, em 2023. O ex-lateral conquistou o título do Carioca, onde fez gol na final contra o Flamengo, e a Libertadores no mesmo ano. No fim de 2024, se aposentou do futebol.