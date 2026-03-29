Danilo, do Botafogo, tem chance de ser titular na seleção brasileiraMaddie Meyer / AFP
De volta à Seleção após quatro anos, Danilo vive expectativa de ser titular
Volante do Botafogo se colocou à disposição para começar jogando e até para jogar mais avançado
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