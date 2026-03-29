Danilo, do Botafogo, tem chance de ser titular na seleção brasileira - Maddie Meyer / AFP

Danilo, do Botafogo, tem chance de ser titular na seleção brasileiraMaddie Meyer / AFP

Publicado 29/03/2026 18:30

Rio - Destaque do Botafogo na temporada, Danilo ganhou uma nova chance na seleção brasileira depois de quatro anos. O volante, de 24 anos, é cotado para ser titular contra a Croácia, na próxima terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos, e se colocou à disposição do técnico Carlo Ancelotti para começar jogando e até mesmo jogar mais avançado.

"Se precisar estou preparado sim para entrar e dar meu melhor. Me sinto à vontade, sim (para jogar mais para frente). Nas três posições do meio, estou confiante. No Botafogo, fazia meio que esse papel com o antigo treinador, o Anselmi. Me preparei bem na pré-temporada com ele. Costumo fazer isso no Botafogo, o box-to-box, e estou preparado para fazer", disse.

Nos treinos do fim de semana, o técnico Carlo Ancelotti indicou que pode fazer mudanças em todos setores da seleção brasileira. Na atividade deste domingo (29), ele testou Danilo ao lado de Casemiro no meio-campo . Há também disputa aberta na defesa e no ataque por causa dos cortes do lateral-direito Wesley e do atacante Raphinha.

Na derrota diante da França, Carlo Ancelotti optou por começar o jogo com Casemiro e Andrey Santos no meio-campo. Já Danilo entrou em campo durante o segundo tempo e deixou uma boa impressão. Com isso, se credenciou por uma vaga entre os titulares para o amistoso contra a Croácia e tem sido testado nos treinamentos com o treinador italiano.