Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/03/2026 15:00

Rio - A seleção brasileira deve ter mudanças para enfrentar a Croácia, na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti fez mais testes no treino deste domingo (29) e indicou que pode mudar peças em todos os setores.

Sem Wesley e Raphinha, que foram cortados por lesão, o técnico italiano precisará mudar o time titular que enfrentou a França. Ancelotti ainda tem dúvidas na lateral direita e já testou Danilo, do Flamengo, e Ibañez. O zagueiro revelado pelo Fluminense foi utilizado no treino deste domingo.

Além da dúvida na lateral, Ancelotti indicou que há uma disputa entre Danilo, do Botafogo, e Andrey Santos, no meio-campo, de acordo com o "ge". Andrey foi titular contra a França, enquanto Danilo entrou durante o segundo tempo e deixou uma boa impressão.

Outro nome que deve ganhar uma oportunidade é o atacante João Pedro, que deve ser titular contra a Croácia. Já Luiz Henrique deve ser o substituto de Raphinha. Por outro lado, o zagueiro Marquinhos volta a ficar à disposição, mas a titularidade depende da condição física até a véspera da partida.

A provável escalação da seleção brasileira para enfrentar a Croácia tem: Ederson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr.