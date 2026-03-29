Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF
Ancelotti faz testes na Seleção e pode fazer mudanças em todos os setores
Treinador italiano tem dúvidas no meio e na lateral
Furacão afunda Glorioso na zona
Com pouca criatividade ofensiva, time não segura a pressão e sofre dura goleada em partida atrasada
Cano volta e vive cenário quase inédito
Recuperado de lesão, centroavante deve ficar à disposição contra o Corinthians
CBF divulga tabela detalhada das rodadas 11 a 17 do Brasileirão
Jogos serão realizados entre 11 de abril e 25 de maio
Interino do Botafogo lamenta goleada e despista sobre problemas extracampo
Rodrigo Bellão comandou o Alvinegro na derrota diante do Athletico-PR
Santi Rodríguez reconhece dificuldades e admite que Botafogo precisa melhorar
Alvinegro foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1, na Arena da Baixada
Botafogo joga mal e é goleado pelo Athletico-PR em jogo atrasado do Brasileirão
Sem técnico, Alvinegro foi dominado e perdeu por 4 a 1
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