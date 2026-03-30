Em partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR goleou o Botafogo por 4 a 1, na noite de ontem, e assumiu a vice-liderança da competição. Com mais um resultado negativo, o Glorioso segue estacionado na zona do rebaixamento, com apenas seis pontos somados, e terá um confronto direto contra o Mirassol, na próxima quarta-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos.
Contando com o apoio de sua torcida, o Furacão começou o confronto controlando as principais ações e abriu o placar logo cedo, com o artilheiro Viveros. Depois de ganhar a disputa contra o zagueiro Alexander Barboza, o colombiano disparou pela direita, bateu na saída do goleiro Raul e anotou seu quarto gol no Campeonato Brasileiro.
Com a desvantagem no placar, o Botafogo passou a equilibrar as ações e começou a frequentar mais o campo adversário. Jogando no erro do Furacão, o Glorioso respondeu na reta final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Alex Telles cobrou escanteio, Barboza raspou com o pé e obrigou Santos a fazer grande defesa. Na sobra, Edenílson empatou o confronto. No entanto, cerca de cinco minutos depois, o Furacão voltou à frente do placar com outro gol de Viveros.
No retorno do intervalo, o Glorioso voltou a sofrer um duro golpe logo no início. O lateral Esquivel cobrou falta fechada na área do Botafogo e o zagueiro Aguirre saiu das costas da marcação para ampliar o placar. Querendo diminuir o prejuízo, Edenílson pegou a sobra dentro da área e por pouco não marcou seu segundo gol na partida.
Sem conseguir criar grandes oportunidades, a equipe carioca chegou a sofrer mais um gol, com o lateral Benavídez, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento na origem da jogada. Ainda sem poder de reação, o Glorioso voltou a ser vazado, e dessa vez, valendo. Em cobrança de falta, Esquivel anotou um golaço e fechou a goleada na Arena da Baixada.
