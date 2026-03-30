Publicado 30/03/2026 00:00

Germán Cano vive uma situação quase inédita no Fluminense. Pela primeira vez desde a aposentadoria de Fred em 2022, o centroavante argentino terá que lutar por espaço e terá concorrência. Recuperado de lesão, o camisa 14 ficará à disposição do técnico Luis Zubeldía pela primeira vez no ano para o jogo contra o Corinthians, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão.

Contratado em 2022, Cano chegou ao Fluminense para ser reposição de Fred. O centroavante teve rápida adaptação e imediatamente assumiu a titularidade, ainda durante o Carioca. No mesmo ano que marcou a despedida do então camisa 9, houve a passagem de bastão para o camisa 14, que assumiu o papel de referência e ídolo dos tricolores. Nos primeiros dois anos, foram 84 gols marcados.

Desde 2024, Cano tem sofrido com problemas físicos, principalmente com lesões no joelho. Mesmo com dificuldade, nunca deixou de ser considerado titular. No ano passado, o centroavante argentino marcou 20 gols e foi o artilheiro do Fluminense na temporada, mesmo passando boa parte ausente por causa de lesões. Em 2026, tudo caminhava para iniciar como titular, mas a lesão na pré-temporada mudou o cenário.

Sem Cano no caminho e com a saída de Everaldo, John Kennedy recuperou espaço. Herói do título da Libertadores, o atacante antecipou o retorno das férias e jogou desde o início do Carioca ao lado do time alternativo. Mesmo com algumas boas atuações, a falta de regularidade do camisa 9 para marcar gols deixa a disputa no ataque em aberto.

Recentemente, o Fluminense contratou o argentino Rodrigo Castillo, que estava no Lanús, da Argentina, onde Cano foi revelado, e aumentou a concorrência no ataque. O novo centroavante marcou o gol da vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no último sábado, no Maracanã, e acirrou a disputa antes do retorno do compatriota.