Seleção Brasiliera postada antes do amistoso contra a França - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Seleção Brasiliera postada antes do amistoso contra a FrançaRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 29/03/2026 06:00

Fala, Galera! Pra começar, vamos falar, claro, de Seleção Brasileira: o amistoso contra a França, independente do resultado, nos trouxe algumas preocupações.

Foi o primeiro jogo da era Ancelotti contra uma seleção de primeira grandeza, que mostrou isso mesmo jogando com dez no segundo tempo. E o Brasil teve muita dificuldade, na defesa e no ataque. O meio, na parte defensiva, até que faz o seu papel, mas a gente não tem ninguém pra criar, pra bola chegar lá na frente nem pra botar ela pra dentro.

Individualmente, não houve um grande destaque. Bremer, pelo gol, e Leo Pereira, estreando, até que foram bem. Luiz Henrique também mostrou serviço, tem facilidade no 1x1 e se movimentou bem pelas pontas, dando outro ritmo ao time. O Mister certamente vai aproveitá-lo muito bem na Copa.

Terça tem mais um jogo, contra a sempre complicada Croácia, e vai ser o último antes da convocação final. Essa é a hora de corrigir os erros. E vou repetir: está faltando um craque fora de série na Seleção. Se liga, Mister!



Renato Gaúcho

Quero registrar aqui, também, o início avassalador do meu parceiro e cliente, Renato Gaúcho, no comando do Vasco. O trabalho tá só começando, mas já dá pra ver o quanto ele consegue mobilizar um grupo, motivar os jogadores e realinhar um time no rumo das vitórias. Sempre foi assim.

Renato é papo reto. Fala na cara o que tem pra falar e acaba ganhando o respeito do grupo. Todo mundo sabe que com ele não vai ter sacanagem, as coisas serão resolvidas e faladas abertamente. Isso faz toda a diferença.

Claro que ele entende muito de futebol também. Não é só conversa. Sabe falar a língua do jogador. Tem a manha da ocomunicação direta e eficaz. Gosto do tipo de liderança que ele exerce. Foi meu treinador no Vasco. A gente se resolvia ali, olho no olho. É assim que ele trabalha, e tenho certeza de que é isso que tem trazido sucesso à sua trajetória como técnico. Tá bonito de ver a recuperação do Vascão!

Liga Nacional

Antes de encerrar, quero falar da CBF, que convocou uma reunião com os clubes das séries A e B para o próximo dia 6 de abril. Tema: a criação da liga de clubes no futebol brasileiro.

Demorou! Parece que a CBF agora vai liderar e comandar esse processo, já que os clubes, até agora, não conseguiram fazer sozinhos, sem mediação externa.

Dos dez maiores campeonatos do mundo, só o brasileiro não tem uma liga autônoma de clubes. Essa parada é importante não só na hora de organizar direitinho a tabela, o gramado e a arbitragem, mas principalmente na hora de vender os direitos comerciais e de imagem do campeonato. Eu sou um defensor da liga desde sempre, e coloquei isso no relatório que apresentei na CPI do Futebol de 2015.

Agora é torcer para que a coisa caminhe bem. O novo presidente da CBF tem feito bons movimentos para modernizar o nosso futebol. Arbitragem profissional, fair play, novo calendário. Estou gostando. Vamos ver agora se a liga finalmente sai. E que seja, de fato, dirigida pelos clubes, por dirigentes e executivos profissionais, sem captura de cartolas interessados apenas em meter a mão e aparecer.