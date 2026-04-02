Um comercial da Lego movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (2). Não foi para menos, afinal, a famosa empresa de blocos de montar juntou nada menos do que Vini Jr, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé para divulgar sua nova coleção voltada para o futebol e a Copa do Mundo.
A nova coleção de LEGO para copa do mundo, simplesmente reuniu Cristiano, Messi, Mbappe e o Vinicius Jr.
Na peça publicitária, os quatro craques estão numa mesa com a Copa em versão de blocos. Na brincadeira, eles disputam para ver quem vai colocar seus respectivos bonecos no espaço especial dentro do troféu, numa referência a quem vai ganhar o torneio.
A nova linha Lego Editions conta com Vini Jr, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé em formato de minifiguras. Os conjuntos foram criados para representar momentos marcantes da carreira de cada jogador, com detalhes personalizados e referências para os fãs, com 490 a 1.427 peças e de R$ 249,99 a R$1.499,99, a depender do modelo de cada jogador.
"O futebol é feito de paixão e criatividade e ver meu estilo capturado em peças Lego é realmente emocionante", disse Vini Jr.
Todos os produtos colecionáveis estarão disponíveis para venda a partir de 9 de maio.
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