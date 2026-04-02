Messi, Cristiano Ronaldo, Vini Jr e Mbappé em ação comercial da Lego - Divulgação

Messi, Cristiano Ronaldo, Vini Jr e Mbappé em ação comercial da LegoDivulgação

Publicado 02/04/2026 10:26

Um comercial da Lego movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (2). Não foi para menos, afinal, a famosa empresa de blocos de montar juntou nada menos do que Vini Jr, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé para divulgar sua nova coleção voltada para o futebol e a Copa do Mundo.



A nova coleção de LEGO para copa do mundo, simplesmente reuniu Cristiano, Messi, Mbappe e o Vinicius Jr.



INCRÍVEL. pic.twitter.com/uG4sCYJDo3 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) April 2, 2026

Na peça publicitária, os quatro craques estão numa mesa com a Copa em versão de blocos. Na brincadeira, eles disputam para ver quem vai colocar seus respectivos bonecos no espaço especial dentro do troféu, numa referência a quem vai ganhar o torneio.



A nova linha Lego Editions conta com Vini Jr, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé em formato de minifiguras. Os conjuntos foram criados para representar momentos marcantes da carreira de cada jogador, com detalhes personalizados e referências para os fãs, com 490 a 1.427 peças e de R$ 249,99 a R$1.499,99, a depender do modelo de cada jogador.



Conjunto da Lego de Vini Jr Divulgação

"O futebol é feito de paixão e criatividade e ver meu estilo capturado em peças Lego é realmente emocionante", disse Vini Jr.



Todos os produtos colecionáveis estarão disponíveis para venda a partir de 9 de maio.