Raphinha sofreu lesão muscular na região posterior da coxa direita - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Raphinha sofreu lesão muscular na região posterior da coxa direitaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/04/2026 09:54

criticou o calendário da Fifa e classificou a situação como inaceitável após o problema físico do atacante.

lesão de Raphinha em amistoso da seleção brasileira provocou reação imediata no Barcelona. O presidente do clube, Joan Laporta,após o problema físico do atacante.

O jogador sofreu uma lesão na coxa direita contra a França, no dia 26 de março, e deve ficar fora por cerca de cinco semanas. Para o dirigente, o episódio expõe falhas na organização das datas internacionais.



"A lesão de Raphinha é uma vergonha. A Fifa deve rever o seu calendário tendo em conta que estes jogadores atuam em grandes clubes. É um jogo amistoso (Brasil e França), e um dos melhores jogadores da equipe se machuca. Claro que é chato", disse Laporta ao 'Mon Sport'.



Crítica à sequência de jogos

O dirigente também apontou o excesso de partidas como principal causa para as muitas lesões de jogadores. Especialmente em momentos decisivos da temporada europeia.



"Não se pode culpar os jogadores. Eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é a agenda lotada, justamente na época da temporada em que estamos jogando por tudo. É irritante!", completou.



Desfalque de Raphinha na Liga dos Campeões



Caso o prazo de recuperação seja confirmado, Raphinha deve retornar apenas no início de maio. Com isso, o atacante não deve atuar nas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, dias 8 e 14 de abril.



A presença do jogador também é incerta em uma eventual semifinal. O primeiro jogo será em 28 ou 29 de abril.





