Raphinha em campo em jogo da Seleção - AFP

Raphinha em campo em jogo da SeleçãoAFP

Publicado 30/03/2026 17:50

Rio - A lesão do atacante Raphinha, de 29 anos, no amistoso entre o Brasil e a França pode fazer o Barcelona receber uma indenização da Fifa. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o clube catalão poderá ter direito a 143.836 euros (R$ 872 mil).

Raphinha sofreu uma contusão muscular na parte posterior da coxa direita e deve ficar afastado por cerca de cinco semanas. Com o período é superior aos 28 dias exigidos pelo Programa de Proteção de Clubes da Fifa, o clube espanhol tem direito à indenização.

O mecanismo prevê pagamento diário de cerca de 20.548 euros (R$ 124,5 mil) a partir do 29º dia de afastamento, com teto de 7,5 milhões de euros (R$ 45,4 milhões) por lesão. Com a previsão de cinco semanas fora, o Barcelona pode receber aproximadamente 143.836 euros (R$ 872 mil).

A lesão de Raphinha deverá fazer o Barcelona não ter o jogador nas duas partidas pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, que irão acontecer em abril. Além disso, o brasileiro deve ficar de fora de cinco jogos pelo Campeonato Espanhol.