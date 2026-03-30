Raphinha em campo em jogo da SeleçãoAFP
Fifa deverá indenizar o Barcelona em mais de R$ 800 mil devido a lesão de Raphinha na Seleção
Atacante, de 29 anos, deverá desfalcar o clube espanhol por cinco semanas
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