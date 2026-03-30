Reserva contra a França, João Pedro é uma das novidades da seleção brasileira contra a CroáciaAFP

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A seleção brasileira estará mais uma vez modificada em relação à última partida, na derrota por 2 a 1 para a França. Para encarar a Croácia, na terça-feira (31), às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti fará cinco mudanças na escalação.
Três delas devem-se a questões físicas. Sem Wesley e Raphinha, cortados por lesão, Ibañez assume a lateral direita e Luiz Henrique a ponta direita.
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A terceira mudança é o retorno de Marquinhos, que foi desfalque contra os franceses por causa de dores no púbis. Ele entre no lugar de Bremer e fará a dupla de zaga com Léo Pereira, do Flamengo.
Já no meio de campo, Danilo, do Botafogo, ganhará uma chance entre os titulares, enquanto Andrey Santos vai para o banco de reservas. A última modificação é João Pedro como centroavante, no lugar de Gabriel Martinelli.
Com essas cinco mudanças testadas no treino desta segunda-feira (31), a seleção brasileira deve ir a campo com: Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr.
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Brasil x Croácia é último teste

O duelo em Orlando é a última oportunidade de Carlo Ancelotti observar alguns jogadores antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Após enfrentar a Croácia, a seleção brasileira conhecerá em 18 de maio a lista de 26 jogadores que disputarão o torneio.
Já com o grupo fechado, o técnico ainda terá mais dois amistosos, contra o Panamá, no Maracanã, em 31 de maio, e Egito, em 6 de junho, já nos Estados Unidos. E a estreia no Mundial acontece em 13 do mesmo mês, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília).