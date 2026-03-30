Reserva contra a França, João Pedro é uma das novidades da seleção brasileira contra a CroáciaAFP
Seleção tem mudanças em meio time em último teste; veja provável escalação
Brasil x Croácia pode ser decisivo para alguns jogadores se garantirem na Copa do Mundo
Brasil x Croácia é último teste
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Brasil x Croácia pode ser decisivo para alguns jogadores se garantirem na Copa do Mundo
Bruno Henrique treina novamente com elenco e deve ficar à disposição contra o Bragantino
Atacante, de 35 anos, não entra em campo desde fevereiro
Emprestado pelo Botafogo, Artur aborda negociação com o São Paulo e vê decisão 'fácil'
Atacante também revelou ligação do técnico Roger Machado, a quem fez elogios
Botafogo tem pior início no Brasileirão desde 2016 e se afunda em crise
Alvinegro está na zona de rebaixamento e sem técnico
Marlon Freitas pede desculpas a torcedores do Botafogo: 'Assumo meu erro'
Jogador, de 31 anos, trocou o Alvinegro pelo Palmeiras
Wesley tem lesão confirmada e vira desfalque na Roma após corte na seleção brasileira
Contra a França, o lateral teve contusão no bíceps femoral da coxa direita
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