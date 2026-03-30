Neymar comemora gol contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022 - Jewel Samad/AFP

Neymar comemora gol contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022Jewel Samad/AFP

Publicado 30/03/2026 15:10

Rio - A última vez que Brasil e Croácia se enfrentaram rendeu um trauma que, quatro anos depois, ainda não se curou, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Porém, às vésperas do reencontro entre as duas seleções, nesta terça-feira (31), o retrospecto aponta uma vantagem esmagadora para a Amarelinha: os croatas nunca venceram uma partida contra a Seleção na história.

Na última Copa, em 2022, a canarinho foi eliminada para a seleção do craque Luka Modric, mas a tragédia só aconteceu nos pênaltis. Os 90 minutos e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1. Ou seja, o último Mundial marcou a quinta vez que Brasil e Croácia se encontraram, 'fechando a conta' em: três vitórias para a Seleção e dois empates.

Nesta terça (31), os rivais se reencontram às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Este amistoso será um novo teste para a Seleção pensando na próxima Copa e uma chance de dar o troco nos croatas pensando no último Mundial.

Além disso, este sexto Brasil x Croácia da história será uma oportunidade para a Seleção reencontrar o caminho das vitórias e manter este tabu histórico, que teve seu primeiro episódio em 2005 e já foi até jogo de abertura de Copa do Mundo aqui no Brasil.

Relembre os últimos confrontos entre Brasil e Croácia

2022 - Copa do Mundo (quartas de final): Brasil 1x1 Croácia

O jogo que deixou o trauma. Na Copa do Catar, as seleções terminaram o tempo regulamentar empatadas em 0 a 0. Na prorrogação, Neymar marcou para a canarinho e praticamente encaminhou a classificação. Só faltou avisar a Bruno Petkovic, que empatou o jogo no finalzinho. Nos pênaltis, Marquinhos e Rodrygo desperdiçaram suas cobranças e a Croácia se classificou com um 4 a 2 na disputa.

2018 - Amistoso: Brasil 2x0 Croácia

Voltamos à era da freguesia. Nessa época, só dava Brasil contra os croatas. Na ocasião, logo antes do Mundial da Rússia, a Seleção venceu com gols de Neymar, que voltava de cirurgia no pé direito e carimbava sua vaga na Copa, e Roberto Firmino, que jogava em casa — no estádio de Anfield, do Liverpool-ING, onde até hoje é ídolo.

2014 - Copa do Mundo (jogo de abertura): Brasil 3x1 Croácia

Era 12 de junho, dia dos namorados, e a Seleção inaugurava a campanha na Copa contra os croatas, em São Paulo. O primeiro gol do Mundial foi de Marcelo, ex-Real Madrid e Fluminense, mas foi contra. Neymar, na fase que para muitos foi o seu auge, marcou duas vezes para virar o jogo e Oscar, na época camisa 10 do Brasil, balançou as redes para dar números finais na Arena Corinthians (hoje Neo Química Arena).

2006 - Copa do Mundo (fase de grupos): Brasil 1x0 Croácia

Oito anos para trás, na linha do tempo, Brasil e Croácia se encontraram no Estádio Olímpico de Berlim, na fase de grupos da Copa da Alemanha. O gol do jogo foi de Kaká, que viria a ser Bola de Ouro em 2007 e vivia seu auge no Milan-ITA, com um belo chute de fora da área. Aquele mundial foi marcado pelo quadrado mágico — Ronaldo, Kaká, Adriano e Ronaldinho — que acabou não dando certo.

2005 - Amistoso: Croácia 1x1 Brasil

Na primeira vez que os dois se enfrentaram, um empate em 1 a 1 bem menos doloroso que o de 2022, a Seleção fez um jogo "burocrático", como apontaram os jornais na época. Os donos da casa abriram o placar com Niko Kranjcar, ex-Tottenham, e o Brasil empatou com um golaço de falta de Ricardinho — ex-Corinthians, atualmente comentarista —, escalado por Parreira no lugar de Ronaldinho Gaúcho.