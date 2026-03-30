Carlo Ancelotti em coletiva na seleção brasileira

Estados Unidos - O treinador Carlo Ancelotti garantiu que a seleção brasileira será competitiva na Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (dia 30), véspera do amistoso contra a Croácia, às 21h (de Brasília), o italiano afirmou que para ser campeão sua equipe precisará de talento e força defensiva.
"Está pronto sim. Acho que os últimos dois mundiais que o Brasil ganhou, ganhou por uma fantástica conexão entre o talento e o aspecto defensivo. A história fala muito claro. O Brasil para ganhar Mundial tem que ter talento, e temos, e defender bem. Não há outra via. Só jogo ofensivo não estou convencido", disse.
O treinador, que confirmou a presença do zagueiro Marquinhos e do atacante Vini Jr contra a Croácia, falou sobre a importância dos amistosos contra as seleções europeias.
"O objetivo do jogo contra França e Croácia era testar a equipe titular. A equipe titular não está por conta de muita lesão. Tivemos boa sensação dos jogadores, aumenta a concorrência para a lista final. A ideia não era fazer prova nesses jogos. A ideia era testar a equipe titular. Teremos que buscar outro caminho. Estamos no processo correto. Crítica é normal. Eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado, mas para nós o resultado mais importante é o primeiro jogo da Copa do Mundo", concluiu.