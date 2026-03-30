Ronaldo Fenômeno e Enrico Ambrogini podem assumir SAF da Inter de Limeira - Reprodução de redes sociais

Ronaldo Fenômeno e Enrico Ambrogini podem assumir SAF da Inter de LimeiraReprodução de redes sociais

Publicado 30/03/2026 11:21

Ronaldo pode voltar a ter participação em um clube de futebol. O Fenômeno aparece como possível investidor de um projeto de compra da SAF da Inter de Limeira, que será apresentado ao Conselho Deliberativo do clube paulista.



A iniciativa é liderada por Enrico Ambrogini, que oficializa nesta terça-feira a proposta para assumir a gestão da equipe paulista. O plano conta com apoio direto de Ronaldo e prevê um investimento total estimado em R$ 454 milhões ao longo de 10 anos.



O objetivo traçado é ambicioso: colocar a Inter de Limeira na elite do Campeonato Brasileiro. O prazo estimado é de até oito anos, com metas progressivas ao longo do período.



Parceria de Ronaldo e Ambrogini no Cruzeiro



O ex-jogador e o executivo trabalharam juntos na SAF do Cruzeiro, quando o primeiro era o dono e o segundo, diretor de operações. Agora devem reeditar a parceria no clube paulista como sócios. A articulação entre os dois ganhou visibilidade após publicação nas redes sociais dos dois com a camisa da Inter de Limeira.



"O sonho se tornando realidade! Dia 31/3/26 é a apresentação e votação da minha proposta para ser investidor da Inter de Limeira, em SP, cidade dos meus avós. E eu não estou sozinho nessa", escreveu o gestor esportivo, que recentemente trabalhou como CEO da SAF do Figueirense e como diretor do Sport.



Ronaldo Fenômeno respondeu com: "Vamos, Leão!"





