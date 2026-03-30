Ronaldo Fenômeno e Enrico Ambrogini podem assumir SAF da Inter de LimeiraReprodução de redes sociais

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Ronaldo pode voltar a ter participação em um clube de futebol. O Fenômeno aparece como possível investidor de um projeto de compra da SAF da Inter de Limeira, que será apresentado ao Conselho Deliberativo do clube paulista.
A iniciativa é liderada por Enrico Ambrogini, que oficializa nesta terça-feira a proposta para assumir a gestão da equipe paulista. O plano conta com apoio direto de Ronaldo e prevê um investimento total estimado em R$ 454 milhões ao longo de 10 anos.
O objetivo traçado é ambicioso: colocar a Inter de Limeira na elite do Campeonato Brasileiro. O prazo estimado é de até oito anos, com metas progressivas ao longo do período.
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Parceria de Ronaldo e Ambrogini no Cruzeiro

O ex-jogador e o executivo trabalharam juntos na SAF do Cruzeiro, quando o primeiro era o dono e o segundo, diretor de operações. Agora devem reeditar a parceria no clube paulista como sócios. A articulação entre os dois ganhou visibilidade após publicação nas redes sociais dos dois com a camisa da Inter de Limeira.
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"O sonho se tornando realidade! Dia 31/3/26 é a apresentação e votação da minha proposta para ser investidor da Inter de Limeira, em SP, cidade dos meus avós. E eu não estou sozinho nessa", escreveu o gestor esportivo, que recentemente trabalhou como CEO da SAF do Figueirense e como diretor do Sport.
Ronaldo Fenômeno respondeu com: "Vamos, Leão!"