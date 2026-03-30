Ronaldo Fenômeno e Enrico Ambrogini podem assumir SAF da Inter de LimeiraReprodução de redes sociais
Ronaldo Fenômeno pode se tornar dono de SAF de clube paulista
Parceria com Enrico Ambrogini prevê aporte milionário e meta de levar clube à elite nacional
Parceria de Ronaldo e Ambrogini no Cruzeiro
Ronaldo Fenômeno pode se tornar dono de SAF de clube paulista
Parceria com Enrico Ambrogini prevê aporte milionário e meta de levar clube à elite nacional
Mesmo com a janela fechada, Flamengo monitora jogadores para o ataque
Luiz Henrique, Taty Castellanos e Kaio Jorge estão em pauta
Flamengo faz postagem polêmica sobre Zico e apaga após repercussão
Torcedores criticam o que consideraram falta de respeito; outros veem post como recado
Vídeo! Menino Gui puxa música do Vasco com torcedores em restaurante de Manaus
Jovem compartilhou registro nas redes sociais
Com meta alta de venda de jogadores, Fluminense pode negociar titulares
Diretoria tricolor já recusou propostas no início do ano, mas porque valores foram baixos
Léo Pereira relembra conversa com Marquinhos após Intercontinental: 'Me surpreendeu'
Papo aconteceu depois do Flamengo ser derrotado para o PSG nos pênaltis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.