Relato de Djalminha sobre o assalto sofrido viralizou nas redes - Reprodução / X

Relato de Djalminha sobre o assalto sofrido viralizou nas redesReprodução / X

Publicado 30/03/2026 08:21 | Atualizado 30/03/2026 10:09

Rio — O ex-jogador Djalminha foi assaltado na porta do CCIP de Pilares, Zona Norte do Rio. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele deu a dinâmica do ocorrido, destacando que criminosos armados levaram seu carro e celular, além de outros pertences.

* VEJA - Djalminha assaltado hoje na porta do ccip em Pilares na Zona Norte do Rio,O filho dele joga no Sub 9 do Barra Futsal que manda os jogos no clube* pic.twitter.com/srGFhduycx — Blitz rio de janeiro (@MateusM75726587) March 29, 2026

"O moleque me meteu aqui de moto, levou carro, celular, levou geral, mas graças a Deus, está tudo bem", afirmou o ex-atleta. A ação aconteceu na saída do clube, uma área movimentada e frequentada por famílias.

O relato de Djalminha viralizou neste domingo (29). A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência. A reportagem aguarda retorno da Polícia Civil para mais detalhes sobre o caso, na Rua Casimiro de Abreu.

Relembre a trajetória

Djalminha, de 55 anos, foi um dos principais jogadores de futebol do Brasil nos anos 1990. Revelado pelo Flamengo em 1989, o meia conquistou, no clube, o Campeonato Brasileiro 1992 e a Copa do Brasil 1990. Ele também atuou pelo Palmeiras e Deportivo La Coruña, da Espanha, além de ter vestido a camisa da seleção brasileira entre 1996 e 2002.