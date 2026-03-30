Rio — O ex-jogador Djalminha foi assaltado na porta do CCIP de Pilares, Zona Norte do Rio. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele deu a dinâmica do ocorrido, destacando que criminosos armados levaram seu carro e celular, além de outros pertences.
* VEJA - Djalminha assaltado hoje na porta do ccip em Pilares na Zona Norte do Rio,O filho dele joga no Sub 9 do Barra Futsal que manda os jogos no clube* pic.twitter.com/srGFhduycx
"O moleque me meteu aqui de moto, levou carro, celular, levou geral, mas graças a Deus, está tudo bem", afirmou o ex-atleta. A ação aconteceu na saída do clube, uma área movimentada e frequentada por famílias.
O relato de Djalminha viralizou neste domingo (29). A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência. A reportagem aguarda retorno da Polícia Civil para mais detalhes sobre o caso, na Rua Casimiro de Abreu.
Relembre a trajetória
Djalminha, de 55 anos, foi um dos principais jogadores de futebol do Brasil nos anos 1990. Revelado pelo Flamengo em 1989, o meia conquistou, no clube, o Campeonato Brasileiro 1992 e a Copa do Brasil 1990. Ele também atuou pelo Palmeiras e Deportivo La Coruña, da Espanha, além de ter vestido a camisa da seleção brasileira entre 1996 e 2002.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.