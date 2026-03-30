Pressionado, José Boto pode deixar o Flamengo em breve - Gilvan de Souza/Flamengo

Pressionado, José Boto pode deixar o Flamengo em breveGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/03/2026 11:03

O período para registrar jogadores que atuaram no Brasil nos campeonatos estaduais se encerrou na última sexta-feira (27), mas o Flamengo segue de olho no mercado para contratar atacante.



O Mengão definiu que o setor será a prioridade para se reforçar em breve. Vale lembrar que a próxima janela para registrar novos jogadores com contratos internacionais abrirá logo após o término da Copa do Mundo, no dia 20 de julho, sendo válida até 11 de setembro.



E José Boto, diretor-técnico do Fla, está de olho em alguns nomes para reforçar o time.



Luiz Henrique é a prioridade número 1, mas nomes como Taty Castellanos, que atua no virtualmente rebaixado West Ham, da Inglaterra, Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Santiago Castro, do Bologna, também estão em pauta.



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O desafio será negociar e alcançar a expectativa do Zenit, que sempre fez jogo duro com o Flamengo em interesses recentes.



Caso esteja na convocação final de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa com o Brasil, Luiz Henrique pode despertar interesse de outros clubes europeus e se valorizar ainda mais, o que dificultaria as negociações.



Justamente por conta dessa possível valorização, o Flamengo tenta fechar a contratação do jogador antes do início da principal competição de seleções, mas sabe que o clube russo pode adiar qualquer conversa para o pós-Copa.



Além disso, há ainda o interesse do Palmeiras no atleta, o que pode inflacionar os valores.



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Por isso, Boto deixa à mesa de Leonardo Jardim outros nomes como plano B a um possível fracasso nas tratativas pelo ex-atacante do Botafogo.



A janela fechou, mas a diretoria precisa buscar sua redenção nos próximos passos que definirão o Flamengo que entrará em campo, no segundo semestre, na disputa do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil. Por isso, Boto deixa à mesa de Leonardo Jardim outros nomes como plano B a um possível fracasso nas tratativas pelo ex-atacante do Botafogo.A janela fechou, mas a diretoria precisa buscar sua redenção nos próximos passos que definirão o Flamengo que entrará em campo, no segundo semestre, na disputa do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil.