Flamengo procura Corinthians por Matheus BiduDvulgação

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
Realizando um bom trabalho dentro de campo até aqui, Leonardo Jardim também está de olho fora das quatro linhas.

O técnico português já fez um levantamento das principais necessidades de reforços no elenco e definiu que a lateral esquerda é uma das prioridades.

Tanto que o Flamengo chegou a sondar o lateral Matheus Bidu, do Corinthians, para tentar se reforçar ainda dentro da janela de transferências internas, que fica aberta até o próximo dia 27.

Com as rotinas de lesões de Alex Sandro e com Ayrton Lucas em má fase, o treinador sabe que precisará de uma novidade no setor se quiser ser campeão nesta temporada.
Veja mais:
Flamengo pode perder zagueiros
Flamengo tem planos para Gonzalo Plata
Avaliado em 6 milhões de euros pelo site alemão especializado em transferências "Transfermarkt", Matheus Bidu poderia ser a solução dos problemas.

Entretanto, o Corinthians não se interessou em negociar o atleta neste momento, até porque não teria tempo hábil para buscar uma reposição à altura.

Apesar de ter outras opções mapeadas, fontes ouvidas pela coluna garantiram que as conversas poderão ser retomadas assim que abrir a janela de transferências de julho.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Enquanto isso, o elenco se reapresenta às 16h desta quarta-feira (25) já pensando no próximo compromisso, no dia 2 de abril, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.
fotogaleria
Alex Sandro chegou ao Flamengo em agosto de 2024
Flamengo procura Corinthians por Matheus Bidu
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra