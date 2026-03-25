Flamengo procura Corinthians por Matheus BiduDvulgação
O técnico português já fez um levantamento das principais necessidades de reforços no elenco e definiu que a lateral esquerda é uma das prioridades.
Tanto que o Flamengo chegou a sondar o lateral Matheus Bidu, do Corinthians, para tentar se reforçar ainda dentro da janela de transferências internas, que fica aberta até o próximo dia 27.
Com as rotinas de lesões de Alex Sandro e com Ayrton Lucas em má fase, o treinador sabe que precisará de uma novidade no setor se quiser ser campeão nesta temporada.
Entretanto, o Corinthians não se interessou em negociar o atleta neste momento, até porque não teria tempo hábil para buscar uma reposição à altura.
Apesar de ter outras opções mapeadas, fontes ouvidas pela coluna garantiram que as conversas poderão ser retomadas assim que abrir a janela de transferências de julho.
Enquanto isso, o elenco se reapresenta às 16h desta quarta-feira (25) já pensando no próximo compromisso, no dia 2 de abril, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.
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