Flamengo procura Corinthians por Matheus Bidu - Dvulgação

Flamengo procura Corinthians por Matheus BiduDvulgação

Publicado 25/03/2026 10:13 | Atualizado 25/03/2026 15:30

Realizando um bom trabalho dentro de campo até aqui, Leonardo Jardim também está de olho fora das quatro linhas.



O técnico português já fez um levantamento das principais necessidades de reforços no elenco e definiu que a lateral esquerda é uma das prioridades.



Tanto que o Flamengo chegou a sondar o lateral Matheus Bidu, do Corinthians, para tentar se reforçar ainda dentro da janela de transferências internas, que fica aberta até o próximo dia 27.



Com as rotinas de lesões de Alex Sandro e com Ayrton Lucas em má fase, o treinador sabe que precisará de uma novidade no setor se quiser ser campeão nesta temporada.



Veja mais:

Avaliado em 6 milhões de euros pelo site alemão especializado em transferências "Transfermarkt", Matheus Bidu poderia ser a solução dos problemas.



Entretanto, o Corinthians não se interessou em negociar o atleta neste momento, até porque não teria tempo hábil para buscar uma reposição à altura.



Apesar de ter outras opções mapeadas, fontes ouvidas pela coluna garantiram que as conversas poderão ser retomadas assim que abrir a janela de transferências de julho.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Enquanto isso, o elenco se reapresenta às 16h desta quarta-feira (25) já pensando no próximo compromisso, no dia 2 de abril, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Enquanto isso, o elenco se reapresenta às 16h desta quarta-feira (25) já pensando no próximo compromisso, no dia 2 de abril, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.