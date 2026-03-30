Ídolo da seleção brasileira, Ronaldo foi campeão mundial em 1994 e 2002 - Reprodução/CBF TV

Ídolo da seleção brasileira, Ronaldo foi campeão mundial em 1994 e 2002Reprodução/CBF TV

Publicado 30/03/2026 20:30

Ronaldo Fenômeno foi só elogios ao falar da seleção brasileira . O ex-jogador afirmou, em entrevista à 'CBF TV' nesta segunda-feira (30), que a Amarelinha "tem talentos incríveis" e um treinador "impressionantemente bom". Ele ainda destacou que Ancelotti ajustará os pequenos detalhes para a Copa do Mundo.

"É muito bom rever a turma toda da Seleção, e eu não diria que o jogo (contra a Croácia) é decisivo. Acho que é uma preparação que está em andamento, a Seleção tem talentos incríveis e um treinador impressionantemente bom. Tenho certeza de que ele vai ajustar os pequenos detalhes que ainda faltam para a Copa do Mundo".

Ronaldo, que acompanhou o treino da Seleção, cumprimenta Casemiro Rafael Ribeiro/CBF

Junto com Rivaldo, Ronaldo acompanhou o treino desta segunda-feira (30), o último antes do amistoso com a Croácia, na terça (31). As duas seleções vão medir forças no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (de Brasília).

"É muito bom ver o ambiente e a harmonia, ver os jogadores todos aí, tensão pré-Copa do Mundo. Bacana ter vindo para sentir isso e passar uma mensagem de otimismo a eles também. Acho que a Seleção Brasileira sempre vai ser favorita, nós sempre temos os melhores jogadores do mundo, eles sabem disso e é importante eles agirem como tal".

De acordo com a CBF, Ronaldo foi o quarto campeão do mundo a marcar presença em treino do Brasil nesta Data Fifa. Rivaldo, Bebeto e Edmílson foram os outros.

"É bom estar com eles e sentir o comprometimento deles. É bacana dividir as experiências e passar uma certa tranquilidade. Com certeza a Seleção tem coisas para melhorar e com certeza vai melhorar. E ir para cima porque é Brasil. A gente tem que ir lá e tentar o nosso melhor para levar o caneco para o Brasil".