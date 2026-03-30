Matheus Cunha em campo contra a França

O Dia
Estados Unidos - Depois da derrota para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (dia 26), a seleção brasileira entrará em campo nesta terça-feira (dia 31) contra a Croácia, às 21h (de Brasília), em Orlando. O atacante Matheus Cunha, de 26 anos, rechaçou que a confiança da equipe de Carlo Ancelotti tenha ficado abalada por conta do tropeço em Boston.
"A gente não mudou nada na nossa confiança. Vocês jornalistas como torcedores e nós jogadores temos a mesma ideia do que fazer. Ser campeão da copa do mundo, assim como grandes ídolos. Independente da derrota que nos deixa decepcionados, nos demonstra também uma certa tranquilidade que a gente tem o caminho. Nada mudou na nossa confiança. É bom saber que temos uma margem de melhora grande. Se a gente seguir nesse caminho com a preparação a gente vai chegar lá para sair com o nosso sonho realizado", disse.
O atacante reforçou a força da Croácia e descartou qualquer sentimento de revanche, por conta da eliminação da seleção brasileira para a equipe europeia na última Copa do Mundo.
"Acho que assim como a Croácia, a França são seleções que estão nas prateleiras mais altas do futebol mundial. Normalmente a gente não tem tantas experiências como esses jogos. A gente joga dentro do futebol sul-americano. É maravilhoso estar tendo essa oportunidade. Não tem como ver como revanche, a gente vê como oportunidade. A gente quer entrar lá e sair vitorioso, porque não há outro pensamento com essa camisa que não seja ganhar o jogo", afirmou.
Matheus Cunha também abordou a necessidade de evolução da seleção brasileira e reforçou que na Copa do Mundo o treinador Carlo Ancelotti e o elenco terão mais tempo para trabalhar.
"O objetivo final é a Copa do Mundo, onde a gente vai ter um período de adaptação um pouco maior. Fica muito nisso de chegar, adaptarmos e entregar o que sempre quis com pouco tempo", concluiu.