Michele Umezu é mãe de um dos filhos de Ronaldo FenômenoDivulgação

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Rio - Michele Umezu, que ficou famosa por ser mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo, criou recentemente um perfil para divulgação de fotos sensuais. A beldade rebateu críticas que vem sofrendo por algumas pessoas.
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Michele Umezu é mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno - Divulgação
Michele Umezu é mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno - Divulgação
Michele Umezu é mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno - Divulgação
Michele Umezu é mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno - Divulgação
Michele Umezu é fisiculturista - Divulgação
Michele Umezu é fisiculturista - Divulgação
Michele Umezu é fisiculturista - Divulgação
Michele Umezu é mãe de filho de Ronaldo Fenômeno - Reprodução / Instagram
Michele Umezu é mãe de filho de Ronaldo Fenômeno - Reprodução / Instagram
Michele Umezu é mãe de filho de Ronaldo Fenômeno - Reprodução / Instagram
Ronaldo ao lado de Michele Umezu e de Alexander - Divulgação
Alexander Nazário ao lado da mãe, Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Reprodução
Michele Umezu - Reprodução
Michele Umezu - Reprodução
Michele Umezu - Reprodução
Michele Umezu - Reprodução
Michele Umezu - Reprodução
Michele Umezu - Reprodução
Michele Umezu - Reprodução
Bela do Flamengo, Michele Umezu - Divulgação
Bela do Flamengo, Michele Umezu - Divulgação
Batizado de Alexander, filho de Ronaldo Fenômeno e Michele Umezu - Divulgação
Alexander e mãe, Michele Umezu, no batizado do rapaz - Divulgação
Michele Umezu foi eleita Bela do Flamengo de 2024 - Divulgação
Michele Umezu foi eleita Bela do Flamengo de 2024 - Divulgação
Michele Umezu foi eleita Bela do Flamengo de 2024 - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação
Michele Umezu - Divulgação


"Já recebi críticas. E recebo… Quando a gente se expõe, isso acaba sendo inevitável. No começo incomodava mais, mas hoje aprendi a filtrar. Dou atenção ao que é construtivo e ignoro o que vem de julgamento ou preconceito. Isso me fortaleceu e me deixou mais segura no que faço", pondera a psicanalista.

Além de Alexander Nazário, de 20 anos, ela é mãe de Rafaela, de 7 anos, Michele Umezu contou como lidou com a situação.
"Quanto ao meu filho, essa é uma parte muito delicada da minha vida. Eu procuro agir sempre com responsabilidade e consciência nas minhas escolhas. Nem tudo precisa ser exposto, mas eu busco manter equilíbrio entre minha vida profissional e meus valores, sempre priorizando o bem-estar de quem faz parte da minha vida. Meus filhos e minha família", diz.