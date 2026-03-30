Michele Umezu é mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno - Divulgação

Michele Umezu é mãe de um dos filhos de Ronaldo FenômenoDivulgação

Publicado 30/03/2026 14:17

Rio - Michele Umezu, que ficou famosa por ser mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo, criou recentemente um perfil para divulgação de fotos sensuais. A beldade rebateu críticas que vem sofrendo por algumas pessoas.

fotogaleria



"Já recebi críticas. E recebo… Quando a gente se expõe, isso acaba sendo inevitável. No começo incomodava mais, mas hoje aprendi a filtrar. Dou atenção ao que é construtivo e ignoro o que vem de julgamento ou preconceito. Isso me fortaleceu e me deixou mais segura no que faço", pondera a psicanalista.



Além de Alexander Nazário, de 20 anos, ela é mãe de Rafaela, de 7 anos, Michele Umezu contou como lidou com a situação. "Já recebi críticas. E recebo… Quando a gente se expõe, isso acaba sendo inevitável. No começo incomodava mais, mas hoje aprendi a filtrar. Dou atenção ao que é construtivo e ignoro o que vem de julgamento ou preconceito. Isso me fortaleceu e me deixou mais segura no que faço", pondera a psicanalista.Além de Alexander Nazário, de 20 anos, ela é mãe de Rafaela, de 7 anos, Michele Umezu contou como lidou com a situação.

"Quanto ao meu filho, essa é uma parte muito delicada da minha vida. Eu procuro agir sempre com responsabilidade e consciência nas minhas escolhas. Nem tudo precisa ser exposto, mas eu busco manter equilíbrio entre minha vida profissional e meus valores, sempre priorizando o bem-estar de quem faz parte da minha vida. Meus filhos e minha família", diz.