Samir Xaud, presidente da CBF, fechou patrocínio com multinacional - Staff Images/CBF

Samir Xaud, presidente da CBF, fechou patrocínio com multinacionalStaff Images/CBF

Publicado 30/03/2026 13:15

Rio - Nesta segunda-feira (30), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) assinou contrato de patrocínio com empresa gigante do ramo da tecnologia e inovação. Trata-se do Google, em vínculo de dois anos que envolve o uso da inteligência artificial na análise do desempenho dos atletas da Seleção.

A CBF terá à disposição a ferramenta de IA Google Gemini, para ser usada nas seleções masculina e feminina, da base ao profissional, pelos próximos dois anos — período que envolve a Copa do Mundo masculina de 2026 e a Copa do Mundo feminina de 2027, a ser disputada no Brasil.

Com o novo contrato, a ideia é ajudar os profissionais de análise com dados e insights colhidos pelo Google Gemini que tragam informações sobre os jogos e o desempenho da Seleção. O vínculo prevê o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial com o objetivo de dar suporte às comissões técnicas.

Diferente dos outros patrocínios negociados pela Confederação, o Google não terá sua marca estampada na camisa do Brasil. A divulgação do patrocinador somente será feita em entrevistas coletivas e ações de marketing. Os valores do vínculo não foram divulgados.

A multinacional do ramo da tecnologia entrou para a lista de patrocinadores anunciados pela CBF nestes últimos meses antes da Copa do Mundo. Recentemente, a entidade fechou com Sadia, iFood, Uber e Volkswagen, e está próxima de firmar acordo com a companhia aérea Azul.