Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 12:25

Rio - Vivendo seus últimos dias de férias de Cancun, no México, a musa do Olimpia, Leidy Cardozo, apareceu vestindo um biquíni com as cores da seleção brasileira. Dona de um corpo perfeito, a beldade exibiu toda a sua beleza.

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Leidy Cardozo é bastante conhecida no Paraguai pela sua beleza. No começo do ano, ela marcou presença no Brasil e visitou praias de Santa Catarina.

A beldade faz muito sucesso nas redes sociais. No total, Leidy Cardozo tem mais de 351 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).