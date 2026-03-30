Danilo em ação pelo Flamengo: reserva e herói da conquista da Libertadores de 2025 - Mauro Pimentel / AFP

Danilo em ação pelo Flamengo: reserva e herói da conquista da Libertadores de 2025Mauro Pimentel / AFP

Publicado 30/03/2026 12:17

não será titular da seleção brasileira, agorano amistoso contra a Croácia, às 21h (de Brasília) de terça-feira (31), nos Estados Unidos, no lugar de

Carlo Ancelotti tem mais um nome confirmado na lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico italiano garantiu a presença de Danilo, que novamente, agora, nos Estados Unidos, no lugar de Wesley, cortado por lesão

O experiente defensor de 34 anos atualmente está na reserva do Flamengo, com apenas cinco partidas disputadas em 2026. Ainda assim, a presença dele na seleção brasileira deve-se também pela liderança e vai além das atuações em campo.



"Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo", avisou Ancelotti.



O jogador do Flamengo conta com a experiência de ter participado das últimas duas edições de Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar. Além disso, viveu a maior parte da carreira no futebol europeu, onde atuou e foi líder da Juventus. Também jogou por Manchester City, Real Madrid e Porto.



No Rubro-Negro desde 2025, com 41 partidas no total, o defensor tem atuado na zaga, apesar de ter sido convocado como lateral reserva. Com Ancelotti na seleção brasileira, ele jogou o amistoso contra Tunísia e a partida de Eliminatórias contra Paraguai, ambas entrando no segundo tempo, totalizando 46 minutos, fora os acréscimos.