Emiliano Sala morreu aos 28 anosReprodução
Sala, então jogador do Nantes, morreu aos 28 anos enquanto sobrevoava o Canal da Mancha, em janeiro de 2019, a caminho de Cardiff, após ter assinado com o clube galês, que na época disputava a Premier League, e pelo qual nunca chegou a jogar.
Em 2023, o Cardiff recorreu ao Tribunal Comercial de Nantes em busca de uma indenização por receitas perdidas e outros danos sofridos em decorrência da morte do jogador, estimados pelo clube em aproximadamente 120 milhões de euros (R$ 733 milhões).
300 mil euros por danos morais
"Iniciamos este processo para lançar luz sobre o caso e por respeito à memória de Emiliano Sala. Hoje, constatamos com amargura que os princípios de transparência, integridade e segurança no futebol profissional não prevaleceram nesta decisão", afirmou Céline Jones, advogada do Cardiff.
"O Nantes não tem qualquer responsabilidade pela tragédia ocorrida, e ficamos satisfeitos com o tribunal por ter nos ouvido e confirmado isso em termos claros", declarou, por sua vez, o advogado do clube francês, Jérôme Marsaudon.
Em outro processo relacionado à disputa entre os dois clubes, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu, em 2022, que a transferência do jogador já era efetiva no momento do acidente. Consequentemente, a questão passou a se centrar em torno da organização do voo.
McKay "não podia ignorar a ilegalidade do voo", afirmou outro advogado do clube galês, Olivier Loizon, no início de dezembro, durante sua argumentação perante o Tribunal Comercial.
De acordo com Loizon, o agente agiu com "negligência". "Seja qual for a causa final do acidente, [Emiliano Sala] não deveria estar naquele voo".
'Valores fantasmagóricos'
Durante a audiência, a defesa do clube francês também rejeitou os valores "fantasmagóricos" pedidos pelo Cardiff a título de danos e receitas perdidas.
Em 2023, o tribunal de futebol da Fifa ordenou que o Cardiff pagasse ao Nantes o saldo remanescente da transferência de Sala, ou seja, aproximadamente 11 milhões de euros (R$ 66 milhões) de um total de 17 milhões de euros (R$ 102 milhões).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.