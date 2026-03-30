Wesley, ex-Fla, vive a expectativa de defender o Brasil na próxima Copa do Mundo - Divulgação / Redes sociais

Wesley, ex-Fla, vive a expectativa de defender o Brasil na próxima Copa do Mundo Divulgação / Redes sociais

Publicado 30/03/2026 15:22

Itália - Após corte na seleção brasileira, a Roma ganhou um desfalque para a sequência da temporada. De acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira, o clube realizou exames e confirmou uma lesão no bíceps femoral da coxa direita do lateral-direito Wesley, de 22 anos. Com isso, o brasileiro ficará fora por cerca de um mês.





A contusão ocorreu na derrota do Brasil para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (28), nos Estados Unidos. O lateral foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo para a entrada de Roger Ibañez e, após a partida, teve o corte confirmado, assim como Raphinha.



Wesley é um dos principais nomes da Roma na temporada. Pelo clube italiano, disputou 35 jogos, com quatro gols e duas assistências. No momento, a equipe ocupa a sexta colocação na liga nacional, com 54 pontos. Leia mais: Algoz na última Copa, Croácia nunca venceu o Brasil na história A contusão ocorreu na derrota do Brasil para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (28), nos Estados Unidos. O lateral foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo para a entrada de Roger Ibañez e, após a partida, teve o corte confirmado, assim como Raphinha.Wesley é um dos principais nomes da Roma na temporada. Pelo clube italiano, disputou 35 jogos, com quatro gols e duas assistências. No momento, a equipe ocupa a sexta colocação na liga nacional, com 54 pontos.