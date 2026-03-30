Wesley, ex-Fla, vive a expectativa de defender o Brasil na próxima Copa do Mundo Divulgação / Redes sociais
A contusão ocorreu na derrota do Brasil para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (28), nos Estados Unidos. O lateral foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo para a entrada de Roger Ibañez e, após a partida, teve o corte confirmado, assim como Raphinha.
Wesley é um dos principais nomes da Roma na temporada. Pelo clube italiano, disputou 35 jogos, com quatro gols e duas assistências. No momento, a equipe ocupa a sexta colocação na liga nacional, com 54 pontos.
Revelado pelo Flamengo em 2021, o lateral-direito atuou pelo Rubro-Negro até 2025, quando foi vendido para a Roma. No período, disputou 136 jogos, com quatro gols e seis assistências. O atleta conquistou duas Copas do Brasil, uma Libertadores, dois Campeonatos Cariocas e uma Supercopa do Rei.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.