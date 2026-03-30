Rayan em treino com a seleção brasileira - Divulgação / CBF

Rayan em treino com a seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 30/03/2026 16:34

Rio - Revelado pelas categorias de base do Vasco, Rayan vive sua temporada de estreia no futebol europeu, defendendo o Bournemouth, e sua primeira convocação para a seleção brasileira. Desde que 'explodiu' pelo Cruzmaltino, em 2025, o atacante vem sendo alvo de comparações justamente com um ídolo do Flamengo: Adriano Imperador. O jovem afirmou que realmente vê semelhanças.

"Quando os caras comparavam e colocavam eu jogando com ele do lado, eu também me achava um pouco parecido com ele. O cara tinha um chute forte, eu vi que ele tinha um chute forte e um chute fora da área. Eu acho que eu sou igual a ele também", confessou.

Ainda em dezembro do ano passado, quando participou do Jogo das Estrelas do Zico, Adriano deu razão às comparações e elogiou o atacante em entrevista ao "SporTV": "Tem várias características minhas, com certeza. É um jogador que vem fazendo boas atuações. Tem tudo para dar certo. Espero que ele possa fazer melhor do que eu. Estou torcendo, porque é sempre bom ver jogadores assim atuando", disse o Imperador.

As características similares de Rayan e Adriano vêm repercutindo desde o ano passado, não só nas redes sociais e nos programas de debate, mas também em entrevistas de ex-jogadores. Entre eles, o volante Souza, que foi revelado pelo Vasco e voltou ao Brasil para se aposentar no Cruzmaltino, defendeu que o atacante do Bournemouth está um degrau acima:

"Para mim o Rayan é o Adriano Imperador. O Adriano no Flamengo não fazia o que o Rayan já está fazendo. O Adriano era muito contestado. Depois que ele chegou lá fora que ele despontou. Hoje, o Rayan já está num nível acima do Adriano", disse Souza em entrevista ao canal "Benja Me Mucho", do jornalista Benjamin Back, no Youtube.



Outro que concordou com as comparações foi o ex-lateral Gilberto, campeão brasileiro e da Mercosul pelo Vasco nos anos 2000, em entrevista à "ESPN": "Lembra, sim (o Adriano), no início de carreira, lembra muito. É um jogador muito forte, tem uma potência muito forte com o pé esquerdo, bate bem na bola, finaliza bem, é veloz. O Rayan é um jogador parecido com o Adriano e tem tudo para vencer na Europa", projetou.

Convocado pela primeira vez, Rayan está à disposição de Ancelotti para estrear com a amarelinha no amistoso contra a Croácia. A seleção brasileira encara os croatas nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium em Orlando, nos Estados Unidos.