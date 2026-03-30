Neymar assiste ao jogo entre Brasil e França - Reprodução/YouTube @NeymarJrReal

Neymar assiste ao jogo entre Brasil e FrançaReprodução/YouTube @NeymarJrReal

Publicado 30/03/2026 17:10 | Atualizado 30/03/2026 17:11

Neymar acompanhou a derrota do Brasil para a França por 2 a 1 , na quinta-feira (26), ao lado de amigos. O vídeo divulgado em seu canal do YouTube nesta segunda (30) mostrou a reação e comentários do jogador durante o amistoso.

O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Mbappé. O atacante passe de Dembélé, ficou cara a cara com Ederson e finalizou com cobertura para colocar a França em vantagem: "Aí na frente do gol, esquece. Ele não erra, não", disse Neymar.

Durante a partida, ele também exaltou o volante Casemiro: "Posso falar uma coisa? Casemiro joga muito".

O vídeo também mostra um elogio de Neymar à seleção brasileira em determinado momento do amistoso com a França: "Brasil tem que jogar isso aí ó, contra-ataque".

Veja o vídeo:

Agenda

O Brasil volta a campo para enfrentar a Croácia nesta terça-feira (31), a partir das 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, na Flórida. Este é o último amistoso da Seleção antes da convocação para a Copa do Mundo.

