Neymar assiste ao jogo entre Brasil e FrançaReprodução/YouTube @NeymarJrReal
Vídeo: veja comentários de Neymar durante o amistoso entre Brasil e França
Ele não foi convocado, mas acompanhou o compromisso da Seleção diante dos Bleus
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