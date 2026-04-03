Franclim Carvalho deu as primeiras declarações como técnico do Botafogo - Reprodução / Botafogo TV

Franclim Carvalho deu as primeiras declarações como técnico do BotafogoReprodução / Botafogo TV

Publicado 03/04/2026 20:54

assistirá ao clássico com o Vasco, sábado (4), em São Januário, com o time comandado pelo interino Rodrigo Bellão.

Franclim Carvalho chegou ao Rio na noite desta sexta-feira (3) para começar a trabalhar no Botafogo. O novo técnico , que estava em Portugal,, com o time comandado pelo interino Rodrigo Bellão.

"É uma felicidade gigante, uma honra voltar a estar aqui. Faz precisamente dois anos que cheguei pela primeira vez, que foi no dia 3 de abril de 2024. Posso me considerar um felizardo de ter sido escolhido pela segunda vez. Agora é encontrar o elenco, já tive contato com todos eles e agora é começar a trabalhar forte", disse Franclim.



O português terá poucos dias de trabalho até a estreia no Glorioso, na quinta-feira (9), contra o Caracas, no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.



Além de Franclim, desembarcaram também os outros quatro novos integrantes da nova comissão técnica alvinegra: os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

Ex-auxiliar do técnico Artur Jorge, o português retorna ao Botafogo desta vez para a primeira experiência no Brasil à frente de uma equipe. Ele terá a missão de recuperar um grupo em baixa e que convive com crise financeira da SAF.



Entre as principais missões neste primeiro momento é resolver os problemas defensivos, assim como melhorar o desempenho coletivo, para afastar o Glorioso da zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Sem dúvida que ajuda (conhecer os jogadores). São 11, se considerarmos o Newton. Contatei alguns jogadores que já conhecia antes, alguns me contataram também. É claro que é uma ajuda conhecer toda a estrutura, é um passo que damos e ganhamos tempo. Temos pouco tempo e isso ajuda a ganhar esse tempo", avaliou.