Nate Diaz disparou provocações em busca de uma luta com Charles(Foto: Reprodução/UFC)
Durante participação no podcast "This Past Weekend with Theo Von", Nate Diaz contextualizou sua motivação ao apontar diretamente para o brasileiro. O americano relembrou confrontos indiretos envolvendo adversários em comum e utilizou esse histórico como argumento para sustentar sua confiança em um eventual duelo.
“Eu acredito que vou arrebentar o filho da p* do Oliveira. Eu já bati em caras que bateram nele. Eu bati no (Anthony) Pettis, e Pettis estrangulou aquele idiota. Eu bati no (Donald) Cerrone, e Cerrone chutou ele, humilhou ele como uma p*. Mas ele está andando por aí com o meu cinturão (BMF)”, disparou Nate.
Na sequência, o lutador também trouxe à tona uma tentativa frustrada de negociação no passado, quando buscou enfrentar Charles do Bronx após o brasileiro alcançar o topo da divisão dos leves. Segundo Nate Diaz, houve resistência por parte do paulista naquele momento, o que gerou críticas adicionais à postura do ex-campeão.
“Esse idiota, uma vez, ganhou o título, e eu pensei: ‘Beleza, eu luto contra o Oliveira. Eu sei que vou bater no Oliveira’. Aí o Oliveira fica tipo: ‘Não, valeu, irmão’. Postei no Twitter que ia lutar com ele, e então ele posta tipo: ‘Irmão, estou tentando lutar por grandes coisas, campeonatos mundiais e tal’. Eu entendo, você tem direito a grandes coisas porque é o campeão, ele está certo. Um tempo depois, depois do Conor quebrar a perna toda e ser nocauteado por todo mundo, esse idiota fala: ‘Vou lutar com Conor McGregor’. Fiquei tipo: ‘Eu pensei que você estava nas coisas maiores e melhores, agora está pegando pessoas que estão caindo’, e essa é a minha perspectiva de toda a situação”, finalizou.
O discurso agressivo de Nate Diaz também se insere em um contexto recente de críticas ao estilo de luta adotado por Charles do Bronx. Após sua vitória dominante sobre Max Holloway no UFC 326, nomes relevantes do cenário, incluindo o próprio Nate e McGregor, questionaram o foco no grappling em uma disputa envolvendo o cinturão "BMF", tradicionalmente associado a combates mais agressivos em pé.
Em resposta, o brasileiro não evitou o confronto verbal e chegou a desafiar publicamente os dois rivais, abrindo margem para possíveis confrontos futuros. Diante desse cenário, a movimentação de Nate Diaz reforça a construção de uma rivalidade que pode ganhar forma dentro do octógono, especialmente se o americano concretizar seu retorno à organização mirando diretamente o campeão "BMF".
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