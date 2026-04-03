Nate Diaz disparou provocações em busca de uma luta com Charles - (Foto: Reprodução/UFC)

Nate Diaz disparou provocações em busca de uma luta com Charles(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 03/04/2026 12:00

As declarações recentes de Nate Diaz voltaram a agitar os bastidores do MMA, desta vez direcionadas a Charles do Bronx. O veterano americano, que avalia um possível retorno ao UFC, descartou momentaneamente a ideia de uma trilogia contra Conor McGregor e indicou que seu principal alvo no momento é o atual detentor do cinturão simbólico "BMF".



Durante participação no podcast "This Past Weekend with Theo Von", Nate Diaz contextualizou sua motivação ao apontar diretamente para o brasileiro. O americano relembrou confrontos indiretos envolvendo adversários em comum e utilizou esse histórico como argumento para sustentar sua confiança em um eventual duelo.



“Eu acredito que vou arrebentar o filho da p* do Oliveira. Eu já bati em caras que bateram nele. Eu bati no (Anthony) Pettis, e Pettis estrangulou aquele idiota. Eu bati no (Donald) Cerrone, e Cerrone chutou ele, humilhou ele como uma p*. Mas ele está andando por aí com o meu cinturão (BMF)”, disparou Nate.