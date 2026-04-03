Hoje à frente do Outboxing Fight Night, Wallace teve sua vida transformada pelo Boxe (Foto: Arquivo pessoal)
No Brasil, essa realidade se repete há décadas. O Boxe nasce e cresce onde o acesso é limitado, porém a vontade é enorme. Academias simples se tornam espaços de acolhimento, orientação e construção de identidade. Ali, jovens encontram não só um esporte, mas uma estrutura - muitas vezes ausente fora das cordas - que ensina respeito, foco e responsabilidade.
Grandes nomes do Boxe brasileiro carregam essa origem. De Acelino "Popó" Freitas a Robson Conceição, passando por tantos outros, a trajetória costuma seguir um mesmo roteiro: dificuldades no início, disciplina no processo e superação dentro e fora do ringue. O Boxe, nesse contexto, não é apenas competição, é ferramenta de mudança de vida.
É nesse cenário que iniciativas mais recentes ganham ainda mais relevância. O Outboxing Fight Night surge não apenas como um evento de lutas, mas como uma extensão dessa cultura. Mais do que promover combates, o projeto busca valorizar atletas que carregam histórias reais de transformação e que entendem o Boxe como algo maior do que a vitória.
Casos como o de Wallace Moraes - ex-lutador, matchmaker e hoje responsável pelo OFN - representam bem esse movimento. Vindo de uma realidade comum a tantos jovens brasileiros, ele encontrou no Boxe uma direção e no Outboxing Fight Night, uma vitrine. Sua trajetória mostra como oportunidades estruturadas podem potencializar talentos que, muitas vezes, surgem longe dos grandes centros e dos olhares da mídia.
"A importância da periferia para o Boxe brasileiro é enorme. É dela que saem muitas vidas que encontram no Boxe a oportunidade de mudar de realidade e sair de lá. O Boxe é uma ferramenta fundamental para a periferia, pois resgata a oportunidade de sonhar, além de ensinar disciplina e compromisso. É um verdadeiro refúgio para muitos, uma luz que resgata sonhos através dos punhos, como foi na minha vida", conta Wallace.
O impacto vai além de um único nome. Diversos atletas que passam pelo evento compartilham histórias semelhantes: início em projetos sociais, treinos em condições limitadas e uma busca constante por evolução. O Outboxing Fight Night, nesse sentido, funciona como ponte, conectando esses lutadores a um ambiente mais estruturado, sem perder a essência de onde vieram.
"O Outboxing Fight Night resgata a nobreza do Boxe, trazendo atletas e dando a oportunidade de vivenciarem a experiência de lutar em nosso evento. Assim, potencializamos a modalidade e reafirmamos que o Boxe é nobre, transforma vidas e promove inclusão para pessoas de qualquer classe social, raça ou gênero. Ele resgata valores, encoraja e empodera", concluiu.
Mais do que revelar talentos, o evento reforça valores. O respeito ao adversário, a disciplina nos treinos e a consciência do que significa subir no ringue são princípios que ecoam diretamente das academias de periferia. É essa base que sustenta não apenas bons lutadores, mas cidadãos preparados para lidar com desafios dentro e fora do esporte.
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