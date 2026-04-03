Hoje à frente do Outboxing Fight Night, Wallace teve sua vida transformada pelo Boxe - (Foto: Arquivo pessoal)

Hoje à frente do Outboxing Fight Night, Wallace teve sua vida transformada pelo Boxe (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 03/04/2026 09:00

Muito antes de ser espetáculo, o Boxe sempre foi sobrevivência. Em vielas, quadras improvisadas e academias de periferia, o esporte se consolidou como uma das ferramentas mais potentes de transformação social. Não se trata apenas de aprender a lutar, mas de aprender a resistir, a ter disciplina e a encontrar um caminho onde muitas vezes só existiam atalhos perigosos.



No Brasil, essa realidade se repete há décadas. O Boxe nasce e cresce onde o acesso é limitado, porém a vontade é enorme. Academias simples se tornam espaços de acolhimento, orientação e construção de identidade. Ali, jovens encontram não só um esporte, mas uma estrutura - muitas vezes ausente fora das cordas - que ensina respeito, foco e responsabilidade.

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Grandes nomes do Boxe brasileiro carregam essa origem. De Acelino "Popó" Freitas a Robson Conceição, passando por tantos outros, a trajetória costuma seguir um mesmo roteiro: dificuldades no início, disciplina no processo e superação dentro e fora do ringue. O Boxe, nesse contexto, não é apenas competição, é ferramenta de mudança de vida.



É nesse cenário que iniciativas mais recentes ganham ainda mais relevância. O Outboxing Fight Night surge não apenas como um evento de lutas, mas como uma extensão dessa cultura. Mais do que promover combates, o projeto busca valorizar atletas que carregam histórias reais de transformação e que entendem o Boxe como algo maior do que a vitória.



Casos como o de Wallace Moraes - ex-lutador, matchmaker e hoje responsável pelo OFN - representam bem esse movimento. Vindo de uma realidade comum a tantos jovens brasileiros, ele encontrou no Boxe uma direção e no Outboxing Fight Night, uma vitrine. Sua trajetória mostra como oportunidades estruturadas podem potencializar talentos que, muitas vezes, surgem longe dos grandes centros e dos olhares da mídia.



"A importância da periferia para o Boxe brasileiro é enorme. É dela que saem muitas vidas que encontram no Boxe a oportunidade de mudar de realidade e sair de lá. O Boxe é uma ferramenta fundamental para a periferia, pois resgata a oportunidade de sonhar, além de ensinar disciplina e compromisso. É um verdadeiro refúgio para muitos, uma luz que resgata sonhos através dos punhos, como foi na minha vida", conta Wallace. Grandes nomes do Boxe brasileiro carregam essa origem. De Acelino "Popó" Freitas a Robson Conceição, passando por tantos outros, a trajetória costuma seguir um mesmo roteiro: dificuldades no início, disciplina no processo e superação dentro e fora do ringue. O Boxe, nesse contexto, não é apenas competição, é ferramenta de mudança de vida.É nesse cenário que iniciativas mais recentes ganham ainda mais relevância. O Outboxing Fight Night surge não apenas como um evento de lutas, mas como uma extensão dessa cultura. Mais do que promover combates, o projeto busca valorizar atletas que carregam histórias reais de transformação e que entendem o Boxe como algo maior do que a vitória.Casos como o de Wallace Moraes - ex-lutador, matchmaker e hoje responsável pelo OFN - representam bem esse movimento. Vindo de uma realidade comum a tantos jovens brasileiros, ele encontrou no Boxe uma direção e no Outboxing Fight Night, uma vitrine. Sua trajetória mostra como oportunidades estruturadas podem potencializar talentos que, muitas vezes, surgem longe dos grandes centros e dos olhares da mídia."A importância da periferia para o Boxe brasileiro é enorme. É dela que saem muitas vidas que encontram no Boxe a oportunidade de mudar de realidade e sair de lá. O Boxe é uma ferramenta fundamental para a periferia, pois resgata a oportunidade de sonhar, além de ensinar disciplina e compromisso. É um verdadeiro refúgio para muitos, uma luz que resgata sonhos através dos punhos, como foi na minha vida", conta Wallace.

Wallace Moraes posa com Patricia Rovarotto, sua esposa e também responsável pelo Outboxing Fight Night (Foto: Priscila Tessarini)

O impacto vai além de um único nome. Diversos atletas que passam pelo evento compartilham histórias semelhantes: início em projetos sociais, treinos em condições limitadas e uma busca constante por evolução. O Outboxing Fight Night, nesse sentido, funciona como ponte, conectando esses lutadores a um ambiente mais estruturado, sem perder a essência de onde vieram.



"O Outboxing Fight Night resgata a nobreza do Boxe, trazendo atletas e dando a oportunidade de vivenciarem a experiência de lutar em nosso evento. Assim, potencializamos a modalidade e reafirmamos que o Boxe é nobre, transforma vidas e promove inclusão para pessoas de qualquer classe social, raça ou gênero. Ele resgata valores, encoraja e empodera", concluiu.



Mais do que revelar talentos, o evento reforça valores. O respeito ao adversário, a disciplina nos treinos e a consciência do que significa subir no ringue são princípios que ecoam diretamente das academias de periferia. É essa base que sustenta não apenas bons lutadores, mas cidadãos preparados para lidar com desafios dentro e fora do esporte. O impacto vai além de um único nome. Diversos atletas que passam pelo evento compartilham histórias semelhantes: início em projetos sociais, treinos em condições limitadas e uma busca constante por evolução. O Outboxing Fight Night, nesse sentido, funciona como ponte, conectando esses lutadores a um ambiente mais estruturado, sem perder a essência de onde vieram."O Outboxing Fight Night resgata a nobreza do Boxe, trazendo atletas e dando a oportunidade de vivenciarem a experiência de lutar em nosso evento. Assim, potencializamos a modalidade e reafirmamos que o Boxe é nobre, transforma vidas e promove inclusão para pessoas de qualquer classe social, raça ou gênero. Ele resgata valores, encoraja e empodera", concluiu.Mais do que revelar talentos, o evento reforça valores. O respeito ao adversário, a disciplina nos treinos e a consciência do que significa subir no ringue são princípios que ecoam diretamente das academias de periferia. É essa base que sustenta não apenas bons lutadores, mas cidadãos preparados para lidar com desafios dentro e fora do esporte.