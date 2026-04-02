Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2027Joe Klamar / AFP
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Técnico catalão é uma das três opções da federação italiana, segundo jornal
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