Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2027 - Joe Klamar / AFP

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2027Joe Klamar / AFP

Publicado 02/04/2026 13:17

Fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a Itália já começa a planejar uma reconstrução no comando da seleção. De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', a Federação Italiana de Futebol pretende investir alto para tentar contratar Pep Guardiola visando o ciclo até o Mundial de 2030.



O treinador do Manchester City tem contrato até 2027, o que torna a operação complexa. Além do vínculo em vigor, a federação italiana teria que montar um projeto esportivo e financeiro robusto para convencer Guardiola a assumir uma seleção — algo que o próprio técnico já indicou, em outras ocasiões, ser um desejo para o futuro da carreira.



A movimentação acontece após mais uma frustração. A Itália foi eliminada pela Bósnia na repescagem e ampliou a sequência negativa fora das Copas, cenário que deve provocar mudanças no comando técnico. Gennaro Gattuso, atual treinador, dificilmente seguirá no cargo.



Mesmo com Guardiola como alvo prioritário, a federação trabalha com alternativas. Segundo o jornal italiano, três nomes aparecem no radar caso a negociação não avance: Roberto Mancini, campeão da Eurocopa de 2020 com a própria Itália, Antonio Conte, atualmente no Napoli, e Massimiliano Allegri, que comanda o Milan.



A ideia é definir rapidamente o novo treinador, já com foco no início da Liga das Nações, em setembro. O próximo adversário da seleção italiana será a Bélgica.